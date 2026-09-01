Yeni adli yılın ilk günü Bakan Yardımcısı Can Tuncay’dan “UYAP AI” müjdesi

Yeni adli yılın ilk gününde sahaya çıkan Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı ile birlikte Eskişehir Adliyesi'ni ziyaret etti. Tuncay, Eskişehir Adliyesi'nde yürütülen adalet hizmetlerini yerinde inceleyerek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz'den adliyede yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

HÂKİM VE SAVCILARLA KAPSAMLI TOPLANTI

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Eskişehir Adliyesi ve mülhakatlarında görev yapan hâkim ve savcılarla bir araya gelerek yargı hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yargıda verimliliğin artırılması ve yargılama faaliyetlerinin hızlandırılması için yapılabilecekler masaya yatırıldı. Hâkim ve savcıların görüş ve önerilerini de dinleyen Tuncay, yeni adli yılda atılacak adımları ve yargı teşkilatına ilişkin hedefleri yeniden değerlendirdi.

YARGIDA YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri yapay zekânın yargı hizmetlerinde kullanılması oldu. Tuncay, hâkim ve savcılara yargıda yapay zekâ desteğini içeren "UYAP AI" programını tanıttı. UYAP altyapısında yapay zekâ teknolojilerinden daha etkin yararlanılmasına yönelik çalışmaların, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve adalet hizmetlerinde verimliliğin artırılması hedefleri doğrultusunda sürdürüleceği mesajı verildi.

ATAMALARDA "PUANLAMA SİSTEMİ" GELİYOR

Toplantıda ayrıca hâkim ve savcıların görev yeri atamalarında objektifliği artırmaya yönelik yeni proje de ele alındı. Tuncay, "puanlama sistemine göre atama" projesini de toplantıda kısaca tanıttı. Projeyle atama süreçlerinde objektifliğin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtilirken, HSK 1. Dairesi olarak konuya ilişkin bu ay içerisinde karar alınmasının planlandığı ifade edildi.

LOJMAN SORUNU İÇİN ÇÖZÜM MESAJI

Eskişehir'de görev yapan hâkim ve savcıların lojman sorunu da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. Tuncay, Başsavcılık tarafından lojman sorununa ilişkin yürütülen çalışmalara gerekli desteğin verileceğini belirterek, sorunun en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

VALİ YILMAZ'I ZİYARET ETTİ

Adliyedeki temaslarının ardından Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Can Tuncay, kentte yürütülen adalet hizmetleriyle ilgili Vali Yılmaz ile görüş alışverişinde bulundu. Yeni adli yılın ilk gününde Eskişehir'de gerçekleştirdiği temasların ardından Tuncay, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz ve Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'a misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür etti. Tuncay, yeni adli yıl dolayısıyla yargı teşkilatına da mesaj göndererek, "Her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı ve tüm yargı teşkilatının yeni adli yılını kutladı.