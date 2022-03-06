Yeni bir saadet zinciri daha ortaya çıktı

Türkiye'de 16 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 10 yıl cezaevinde yatan 'Titan Saadet Zinciri'nin kurucusu Kenan Şeranoğlu henüz hafızalardan silinmedi. 'Titan' ile başlayan saadet zincirlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kısa sürede çok para kazanmak isteyen çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği bu sistemler üye bulmakta zorlanmıyor. Bu kez de KakaoTalk adı ile bilinen uygulama üzerinden vatandaşlar milyonlarca lira dolandırıldı. Reklam hizmeti karşılığında insanlara yüksek kazanç vaat eden ve saadet zincirine yeni üye kazandırılanlara da ekstra para kazandıran sisteme bir aydır ulaşılamıyor. Yakınlarının ve arkadaşlarının kısa sürede yüksek kazanç sağladığını gören vatandaşların bu sisteme milyonlarca lira para yatırdığı ortaya çıktı. Kullanıcıların 100 ile 6000 bin dolar yatırarak vip üye olma karşılığında gerçekleştirdikleri görevler ile günlük para kazanacakları vaat edildi. Sistem ilk devreye girdiğinde üyeler paralarını rahat çekerken, bir süre sonra sisteme ulaşılamadı.

İZMİR'DEKİ İKİ MAĞDUR SABAH'A KONUŞTU

İzmir'de yaşayan iki mağdur SABAH'a konuştu. 2 çocuk babası inşaat dekorasyon işiyle uğraşan Eyüp Durnagöl (39), "Urla'da yaşayan tanıdığımız bir kişi buradan kazandığı para ile kendine bir ev yaptı. O kişiyi tanıdığımı ve bildiğim için ben de sisteme girdim. İlk başta 40 bin lira ile yatırdım. Bizi sisteme sokan kişi, 'Paranızı alacağınızın garantisini veremiyorum. Kumar gibi' dedi. Buna rağmen riske girip sisteme dahil oldum. Daha sonra sisteme kardeşim Hasan Durnagöl'ü de dahil ettim. Kardeşimi sisteme kazandırınca 5 bin lira ekstra kazancım oldu. 5 bin lirayı çektim. Banka hesabıma ulaşamayınca 40 bin liramı çekemedim. Şikayetçiyim. Urla'da milyonlarca lira para kaptıranlar olduğunu duydum. İnsanlar yüksek miktar para kaptırınca konuşmaya çekiniyorlar. Binlerce mağdur var" dedi.

REKLAMLARI PAYLAŞTIKÇA PARA KAZANIYORDUK

Oto tamircisi 2 çocuk babası Hasan Küçükyeğen (47), "Sisteme 8 bin 250 lira ile girdim. Kakao talk isimli program üzerinden reklam hizmeti karşılığında para kazanıyorduk. Sistem bize görev veriyordu. Youtube üzerinden bu görevleri izleyip uyguluyorduk. Reklamları paylaştıkça para kazanıyorduk. Günlük, yüzde 20 karımız oluyordu. Birkaç gün para kazandım. Sonra banka hesabıma ulaşamadım. Paramı çekemedim. Mağdur oldum. Sistemin merkezinin Amerika'da olduğunu duydum. Umarım paramızı kurtarırız" dedi.