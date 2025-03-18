Yeni Ceylan Çiçek vakası… 1 milyon liralık ziynet çalan kadın hırsızlar yakalandı: Üçü de hamile!

HAMİLE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Tuzla'da denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada bagajda çarşafa sarılı olan çelik kasa dikkat çekti. Kasanın taksiye Y.E., N.Ş. ve B.B. tarafından getirildiğinin belirlenmesinin ardından yapılan sorgulamalarda şüphelilerin toplam 158 suç kaydının olduğu ve hamile oldukları ortaya çıktı.