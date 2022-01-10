Yeni doğan oğluna diziden etkilendiği Viking kralı ‘Ragnar’ın ismini verdi

Diyarbakır'da mobilya sektöründe çalışan 34 yaşındaki Güven Arslan, yeni doğan oğluna tüm Dünya'da ilgiyle izlenen 'Vikingler' dizisinin başkarakteri, geleneksel kaynaklara göre Danimarka ve İsveç kralı olan Travis Fimmel'in canlandırdığı Ragnar Lodbrok'un ismi koydu. Yaklaşık 6 gün önce eşi Sibel Aslan'ın dünyaya getirdiği 3'üncü çocuğuna Ragnar'ın adını veren Güven Arslan, çok sevdiği dizi filmi karakterine hep yeni doğacak oğluna ismini vermeyi hayal ettiğini belirterek, ilk zamanlarda aile çevresinde tepki alsa da kısa zamanda bu ismi alıştıklarını söyledi. İsimdi yabanca harf olmadığı izin nüfus müdürlüğünde de bir sıkıntı yaşamadığını ifade etti.

İki kız babası olan ve doğan oğluna Travis Fimmel'in canlandırdığı dizi film karakteri Ragnar Lodbrok'un ismini koyan Güven Arslan, SABAH'a konuştu. Küçük yaştan beri Vikingler çizgi filmini izlediğini anımsatan Arslan, bilge ve savaşçı özellikleri nedeniyle Vikingler'in hayranı olduğunu söyledi. Vikingler'in hayatını, kişiliklerini çok iyi bildiğini belirten Arslan, son olarak Dünya'da beğeni ile izlenen 'Vikingler' dizisinin izlediğini ve Ragnar Lodbrok karakterinden çok etkilendiğini söyledi. Arslan, söz konusu isim nedeniyle gittiği nüfus müdürlüğünden her hangi bir sıkıntı da yaşamadığını ifade ederek, başta tepki gösteren ailesinin zamanla alıştığını da söyledi.

"RÜZGÂR, RAGNAR OLDU…"

Eşinin üçüncü kez hamile kaldığı erkek bebeğine önce 'Rüzgar' ismini vermeyi düşündüklerini ancak doğuma 3 ay kala çok etkilendiği 'Bilge Savaşçı' anlamına gelen Ragnar Lodbrok'un ismini verdiğini belirten Arslan, "Eşimin bilgisi olmadan oğluma Ragnar ismini koydum. Eve geldiğimde bunu eşime söyleyince önce kızdı ancak daha sonra bunu alışmaya başladı. Bu ismi oğluma verdiğimi duyan tüm tanıdığımız kişiler hayretle karşılıyor" dedi. Oğlunun ismine pek alışamadığını ve söylemekte zorlandığını belirten anne Sibel Aslan da, "Hamileyken onu hep Rüzgar diye çağırıyordum. Bu ismi pek alışamadım, bu nedenle Rüzgar diyorum" ifadelerini kullandı.

EFSANEVİ VİKİNG KAHRAMANI: RAGNAR LODBROK KİMDİR?

Viking kahramanı ve başarılı bir komutan olan Ragnar, Fransa ve İngiltere içlerine başarılı askerî seferler düzenler. Danimarka ve İsveç kralı Ragnar Lodbrok, ünlü kadın savaşçılar Lagertha ve Aslaug ile evleniyor. Fransa'da nehirleri kullanarak geniş bir bölgeyi yağmalamayan Lodbrok, birçok sefere katılır ve sonunda İngiltere'de kral Ella'ya esir düşer. Lodbrok burada yılanların olduğu bir çukura atılarak öldürülür. Ragnar Lodbrok, 845 yılında güneye doğru yola çıkar. 120 gemi ve yaklaşık 5 bin Viking savaşçısıyla Sen Nehri'nden başlayarak Karolenj İmparatorluğu'nun Fransa Krallığı içindeki batı sahillerini yağmalar. Fransa'nın içlerine giren Vikingler Paris'i ele geçirir. Fransa kralı Dazlak Karl, Ragnar'a şehre zarar vermemesi için yüklü bir Danegeld fidye ücreti öder. Bölgeye yerleşen Vikinglere kuzeyliler anlamında Nordmenn, Northmen, Norsemen deniyor. Tarihteki Normanlar buradan gelmekte ve yerleştikleri bölgeye de Normandiya deniliyor. Birçok tarihi kaynak Ragnar Lodbrok'un İngiltere'de öldüğü konusunda hemfikir olurken, ölüm tarihi ise 840 veya 865 olarak veriliyor.