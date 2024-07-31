Yeni dönemde hedef 40 milyon doların üzerinde yatırım

Ege Bölgesi'nin lider çimento ve beton üreticisi kurum, 2021 yılındaki hissedar ve yönetim değişikliği sonrası yakaladığı hızlı büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor. 17 Ağustos 2021'de Batıçim Batı Anadolu'nun yaklaşık yüzde 30 oranındaki hissesini ve yönetim kurulunun fiili kontrolünü devralan Çiftay Grubu, daha sonradan yaptığı alımlarla Batıçim Batı Anadolu'daki payını bir dönem yüzde 45'in de üzerine çıkardı. Çiftay'ın dışında şirketin geri kalan sermaye yapısında payların yüzde 12'si İstanbul Portföy Yönetimi Pre-IPO GSYF'ye, yüzde 7,01'i İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon'a ait. Batıçim Batı Anadolu'nun halka açıklık oranı ise yüzde 46,03. Yönetim değişikliği sonrası Batıçim Batı Anadolu 2023 yıl sonunda konsolide bazda, 6 yıl sonra ilk kez 2 milyar 55 milyon TL net kâr elde etti. Batısöke Çimento da 2023 yılını 7 yıl sonra ilk kez kârlı kapattı ve 872,5 milyon TL kâr açıkladı. İzmir'in en eski ve köklü sanayi gruplarından olan Batı Anadolu Grubu, finansal yapısındaki iyileşme sonrası önümüzdeki dönemde 40 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.

3 YILDA BAŞARI HİKAYESİ YAZDI

60 yıla yaklaşan geçmişiyle, 4 farklı kıtaya ve 30'dan fazla ülkeye çimento ve klinker ihraç eden Batı Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, İzmir'de yapılan basın toplantısında son üç yıldaki yeniden yapılanma döneminde yakalanan başarıyı ve gelecek hedeflerini paylaştı. Yönetime geldiklerinden bu yana işletme sermayesini güçlendirdiklerini belirten Candaş, "Borçluluk oranı yüksek, faaliyetleriyle ilgili çeşitli söylentilerin arttığı Batı Anadolu Grubu'nda üç yılda başarı hikayesi yazdık. Batıçim ve Batısöke başta olmak üzere grubumuz konsolide bazda kârlı bir yapıya geçerken verimli hale geldi, çalışanlarımızın memnuniyeti ve güveni arttı. Tabii ki bu başarı borsada da şirketlerimizin hisse senetleri performansına yansıdı ve yatırımcılarımız memnun oldu. Çalışanlarımız, bölgemiz ve Türkiye ekonomisi için önemli olan köklü geçmişe sahip bu grup eskisinden daha güçlü. Geleceğe güvenle bakmanın gururunu yaşıyoruz, kârdan çok şirketlerimizdeki verimlilik bizim için daha önemli" dedi.

GRUBUN CİROSU 480 MİLYON DOLARA ULAŞTI

İstanbul Borsası'nın en eski şirketlerinden de olan Batıçim ve Batısöke, 2021 yılı ve daha öncesinde kullandığı döviz bazlı kredilerden ve dövizin yükselmesi nedeniyle bilançolarında zarar açıklamıştı. Son üç yıllık dönemde borçluluk oranı düşen şirketlerin finansal yapısı güçlendi. Kârlı ve verimli yapıya geçen şirketler, şimdi yeni yatırımlarla büyümeye odaklandı. "Yönetim değişimiyle artan verimlilik ve azalan borçlarla grubumuzun 2021 sonunda 217 milyon dolar olan konsolide cirosu, 2023 sonunda 480 milyon dolara ulaştı. İki yılda dolar bazında iki kattan fazla büyüdük. Ciromuzun dağılımına baktığımızda da yüzde 54'lük pay, grubun amiral gemisi iki şirketten, Batıçim ve Batısöke Çimento'dan geliyor" diyen Candaş, "Yurt içinde ve dışındaki yatırımlarla bölge ve ülke ekonomisine katkımızı daha da artırmak istiyoruz" diye konuştu.

2025'TEN İTİBAREN ÇOK FARKLI OLACAK

Candaş, şunları söyledi: "Geldiğimiz noktada üretim ve ihracatta, yani faaliyetlerimizde her şey yolunda. Şu anda bizim önceliğimiz borçluluk oranını en düşük seviyeye indirmek. Batısöke Çimento'da sermaye artırımına gitmeyi ve şirketimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2024'te borçluluk yapısını azaltma hedefimize eriştikten sonra 2025 yılından itibaren şirketlerimiz için her şeyin çok daha farklı olacağını öngörüyoruz." Yeni yatırımları gündemlerine aldıklarına dikkat çeken Candaş, "Bizim gibi sanayi gruplarında yatırım durmaz. Bizim güçlü kaslarımızı daha da güçlendirmeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde toplam 40 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar arasında Batısöke Çimento'da atık ısıdan elektrik üretim tesisi, iki fabrikamızda da atıktan türetilmiş yakıt yakma üniteleri yatırımları ve Batı Limanda kapasite artırımına yönelik yatırımlar yer alıyor. İhracat konusunda da fırsatları değerlendiriyoruz, KAP açıklaması ile duyurduğumuz, Aliağa Bölgesinde çimento öğütme ve paketleme tesisi yatırımına yönelik ÇED süreci tüm hızıyla devam ediyor." dedi. Batı Anadolu Grubu'nun yatırım planları içerisinde yer alan diğer bir şirket de 2006'da gruba dahil edilen Batıliman. Grubun gelecek planları içinde Batıliman'ın önemli bir yeri olduğunu belirten Candaş, "Batıliman büyümeye açık. Cirosunun yüzde 80'ini grup dışı şirketlerden sağlıyor. Limanın derinliği büyük gemilere uygun. Dünya ticaretinin yüzde 83'ü deniz yoluyla yapılıyor. Limana vinç yatırımı ve yeni depo elemanları eklemeyi, rıhtımla iskele arasındaki boşluğu doldurmayı planlıyoruz" diye konuştu.

YILLIK 90 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPIYOR

Batıçim ve Batısöke çimento fabrikalarının limanlara yakınlığı, Akdeniz havzası ve Atlantik okyanusu hattındaki pazarlarda gruba rekabet avantajı sunuyor. Yıllık toplam 5.8 milyon ton çimento ve 4.3 milyon ton klinker kapasitesiyle Ege Bölgesi'nin en büyük kapasitesine sahip üreticisi olduklarını belirten Candaş, "Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği'nin verilerine göre 2023 yılında hem iç satışta hem de ihracatta Ege Bölgesi'nin en fazla satış yapan üreticisi konumunda yer aldık. Toplam ciromuzun yaklaşık 90 milyon doları ihracat gelirinden oluşuyor. Grubumuzun ithalatı yaklaşık 40 milyon dolar. Türkiye birçok sektörde cari açık verirken biz cari fazla veriyoruz. Türkiye çimento sektöründeki iç satışta pazar payımız yüzde 4'ün, ihracatta ise yüzde 8'in üzerinde" dedi.

ENERJİSİNİ ATIKLARDAN SAĞLIYOR

Mayıs ayında ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlayan Batı Anadolu Grubu, alternatif yakıtlar kullanarak karbon emisyonunu azaltıyor. Emisyon azaltmaya yönelik alternatif hammadde ve alternatif yakıt konusunda çalışmalarını sürdüren grup, Atık Yönetim Müdürlüğü oluşturdu. Sürdürülebilirliğe ayrıca önem verdiklerinin altını çizen Candaş, şunları söyledi: "Alternatif hammadde kullanımını yani katkılı çimento üretimimizi daha da artırmak istiyoruz. Bu konu önemli, çünkü üründeki emisyonu azaltmaya yönelik olarak sektörümüzle ilgili yayınlanan tebliğe göre kamu ihalelerinde klinker oranı 0.80'e düşürülecek. Bu ayrıca Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesi açısından da önemli. Biz yıllardır katkılı çimento üretimi yapıyoruz. Hedefimiz katkılı çimento üretim kapasitemizi daha da artırmak, klinkerin payını düşürmek." Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin önemli bir ayağını da alternatif yakıt konusunun oluşturduğunu belirten Candaş, "Bugüne kadar Batıçim fabrikalarında yüzde 5 dolaylarında alternatif yakıt kullanımı varken, biz yeni yapılanmayla organize olarak, atıktan türetilmiş alternatif yakıt ikame oranımızı yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkardık. Bu oranı önce yüzde 30'a, ardından yüzde 50'ye çıkarmak istiyoruz. Ayrıca güneş enerjisi yatırımları da planlarımız arasında yer alıyor" dedi.

AB STANDARTLARINA UYGUN YEŞİL ÜRÜNLER

Grup, AB standartlarına uygun olarak ürettiği ürettiği, emisyonu düşük yeşil ürünleri geçen yıl lanse etti. ecoBATI markasıyla yüksek katkılı, çevre dostu projelerin çimentosu, standart ismiyle CEM II B, CEM II C tipi yüksek katkılı çimento ürünleri ürettiklerini belirten Candaş, şu bilgileri verdi: "Yoğun AR-GE çalışmalarıyla geliştirdiğimiz inovatif ürünümüz ecoBATI CEM II C/M (L-W) 42,5 N, 2021 yılında Avrupa'da yürürlüğe giren EN 197-5 standardına uyumlu, yeni nesil çimento ürünümüz. CEM II B ürünleriyle benzer dayanım özellikleri gösterirken ayrıca ecoBATI CEM II C/M (L-W) 42,5 N, yenilikçi formülü sayesinde CO2 emisyonu açısından yüzde 30 oranında daha düşük değerlere sahiptir. Endüstriyel yapılar, baraj ve su kanalları, kıyı ve liman yapıları, konut, sosyal tesis ve yapı elemanları dahil her türlü kullanıma uygun olan yeni nesil çimento ecoBATI, dayanım performansıyla yapıların hizmet ömrünü uzatıyor."