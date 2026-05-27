Yeni dönemde konkordatoda güven artırılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konkordato süreçlerinin kötüye kullanılmasına karşı yasal bir düzenleme yapılacağı açıklamasının ardından "Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkındaki Yönetmelikte" değişiklik yapılarak, 13 Mayıs'ta Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yeni düzenleme ile konkordato uygulamalarında güvenilirliğin artırılması ve kötüye kullanımların önlenmesi amacıyla yeni bir adım atıldı.

KONKORDATO DENETİM MEKANİZMASI GÜÇLENDİRİLECEK

Atılan yeni adımla konkordato süreçlerinde denetim mekanizması güçlendiriliyor. Buna göre, bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan sözleşme ve raporların, konkordato davası açılmadan önce ya da dava açıldıktan hemen sonra mahkeme aracılığıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na bildirilmesi zorunlu hale getirilecek.

SİSTEMDE ŞEFFAFLIK ARTACAK

Düzenlemeyle, konkordato başvurularında sunulan denetim raporlarının daha erken aşamada incelenmesi sağlanacak. Böylece raporların kalitesi ve güvenilirliği artırılırken, sürecin keyfi ya da kötü niyetli şekilde kullanılmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulamanın, konkordato sisteminde şeffaflığı artırması ve iş dünyasında güveni güçlendirmesi bekleniyor.

CAYDIRICILIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Ayrıca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun mevcut yetkileri çerçevesinde aykırılık tespit edilen denetçi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların etkin biçimde uygulanmasıyla caydırıcılık güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İDARİ ADIMLAR ATILACAK

Diğer yandan konkordato davalarının daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla Hâkimler ve Savcılar Kurulu nezdinde de idari adımlar atılması planlanıyor. Bu kapsamda davaların tevzi puanının artırılması ve söz konusu dosyalarda kıdemli hâkimlerin görevlendirilmesine yönelik düzenlemelerin gündeme alınması bekleniyor.

DENETİM MEKANİZMASI DAHA ETKİN İŞLETİLECEK

Yeni adımlarla konkordato sisteminde şeffaflığın güçlendirilmesi, denetim mekanizmasının daha etkin işletilmesi ve iş dünyasının taleplerine cevap verilmesi hedefleniyor. Konkordato alanındaki kanuni düzenlemelerin de TBMM nezdinde ivedilikle hayata geçirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

BAKAN GÜRLEK SÜRECİN KÖTÜYE KULLANILDIĞINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de daha önce yaptığı açıklamada konkordato sürecinin kötüye kullanımına dikkat çekmişti. Gürlek, konkordatonun iş dünyasına iflastan önce bir yaşama şansı sunduğunu belirterek, "maalesef bu süreç kötüye kullanılıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu. Bakan Gürlek, bazı başvurularla sistemin tıkandığını ifade ederek, "Ondan sonra sistemi kilitliyorlar" sözleriyle mevcut uygulamadaki aksaklıklara işaret etmişti.