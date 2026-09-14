Yeni eğitim-öğretim yılı başladı: İstanbul’da okul önlerinde denetim

2026-2027 yılı eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, okul çevrelerinde denetim yaptı. Okulların, okula gidilen yolların okul çevrelerinin güvenli alanlar haline getirilmesi ve öğrencilerin güven içinde eğitimlerini sürdürmeleri için yapılan denetimlerde araçlar durduruldu. Sürücülerin belgeleri kontrol edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlere ilçe emniyet müdürlükleri, çocuk şube müdürlükleri, trafik denetleme şube müdürlükleri ile mobil okul timleri katıldı.

OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

Kadıköy Hasan Ayaz Ortaokulu önünde de denetim yapan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri denetim yaptı. Trafik denetleme şube müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde 2 sürücüye trafik yön ve levhalarına uymamaktan kişi başı bin TL olmak üzere 2 bin TL para cezası kesildi. Şüpheli görülen araçlar durdurularak üst araması yapıldı.

ÖĞRENCİ GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ TAKİP EDİLECEK

Öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarını güven içinde sürdürmesi için yapılan denetimler yıl boyunca yapılacağı belirtilirken okulların öğrenci giriş ve öğrenci çıkış saatleri polis ekipleri tarafından düzenli olarak takip edilecek.