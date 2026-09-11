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Giriş Tarihi: 11.09.2026 21:09

Yeni evlenen damat silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, yeni evlendiği öğrenilen 28 yaşındaki Cihat Kalan hayatını kaybetti.

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İbrahim Halil ÇELİK İbrahim Halil ÇELİK
Yeni evlenen damat silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre olay, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi El Kahtavi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Ardıç ile Cihat Kalan arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, açılan ateş sonucu Cihat Kalan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç damat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

YENİ EVLİLİĞİ YARIM KALDI

Hayatının en güzel günlerini yaşaması beklenen ve dünyaevine girdiği henüz öğrenilen Cihat Kalan'ın ani ölüm haberi, ailesini, yakınlarını ve tüm ilçe halkını yasa boğdu. Olayın ardından güvenlik güçleri şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ADIYAMAN

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Yeni evlenen damat silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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