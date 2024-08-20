Yeni görevleri için vedalaştılar

İstanbul Emniyeti'nde üç müdür ilişik kesti. Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Erzincan İl Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer Baybaba ve Kilis İl Emniyet Müdürü olan Aykut Korkmaz Yeni görevlerine başlamak üzere İstanbul Emniyeti'nden ayrıldı. Zafer Baybaba uzun yıllardır farklı birimlerde İstanbul'da suça ve suç unsurlarına karşı titizlikle yoğun bir mesai harcarken, Aykut Korkmaz ise dört yılı aşkın süredir Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü olarak yürüttüğü görevinde Esenyurt İlçesi'nde suç oranlarının düşmesine büyük katkı sağlayan isim oldu.

GÖKSEL ÖNDER BAŞKAN YARDIMCISI

Dört yıl önce İstanbul Emniyeti'ne atanarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olan, ardından terfi alarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanan ve "Komançero" başta olmak üzere çok önemli operasyonları yöneten Göksel Önder'in de Ankara'ya tayini çıktı. Uyuşturucu ile mücadelede özellikle gençlerin uyuşturucu bataklığından kurtulmaları için yıllardır yoğun mesai harcayan ve ekipleriyle birlikte uyuşturucu şebekelerine seri operasyonlarla büyük darbe vuran Göksel Önder, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkan Yardımcısı oldu.