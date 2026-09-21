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Giriş Tarihi: 21.09.2026

Yeni hafta yağmurla geliyor

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Yeni hafta yağmurla geliyor
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Türkiye yeni haftaya yağışlı havanın etkisiyle giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul'un kuzey kesimlerinde de sağanak görülebilecek. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise pus ve yer yer sis bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile bazı Marmara ve İç Anadolu illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
#MARMARA #AKDENİZ #İÇ ANADOLU #KARADENİZ #İSTANBUL #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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Yeni hafta yağmurla geliyor
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