Yeni hedef 2.lig! Küçükçekmece Sinop Spor İstanbul’u salladı!

BAŞKAN ÇEBİ:"KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR'A DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ…"

Gece de Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de bir konuşma yaparak,sporun dilinin ortak olduğunu,spora siyaseti karıştırmayan,siyasetten uzak tutan Küçükçekmece Sinop Spor yönetimini de ayrıca tebrik ettiğini söyledi.Çebi "1 milyonu aşan nüfusuyla Küçükçekmece gibi bir ilçede profesyonel bir futbol takımının olması gerçekten çok önemli. Rafet Orhan başkanımız 2.Lig dedi. Hedefi 2.Lig diye söylüyorsa yapar.O yüzden söylediklerini ciddiye alıyorum.Bizim de ona destek olmamız gerekir. İlçemizdeki diğer kulüplere olduğu gibi,Küçükçekmece Sinop Spor'a da elimizden gelen desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz."şeklinde konuştu.Başkan Çebi konuşmasın da,Küçükçekmece Sinop Spor'un karşılaşmalara gidecekleri otobüs ihtiyacının da karşılanması gerektiğini ve bunun için Küçükçekmeceli duyarlı insanların olduğunu söyledi.

SARI LACİVERTLİ KULÜBE ŞAMPİYONLUK KUPASI VERİLDİ!

Belediye Başkanı Çebi'nin konuşmasının ardından,sahneye davet edilen Türkiye Futbol Federasyonu İcra ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi,ayrıca İstanbul Amatör Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Düşmez'de bir konuşma yaptı.Düşmez konuşmasın da,TFF ve İASKF olarak BAL'da şampiyon olan tüm lider yakınları,direkt olarak 3.Lig'e terfi ettirdiklerini ifade etti.Düşmez konuşmasının ardından Küçükçekmece Sinop Spor'a şampiyonluk kupasını verdi.

FUTBOL A MİLLİ TAKIM VE K.SİNOP FORMALARI İLE GELİR ELDE EDİLDİ!

Bu arada,Küçükçekmece Sinop Spor'un gecesin de kulüp adına yapılan açık arttırmalar yapıldı.Salonda bulunan davetliler kulübe destek vermek için adeta birbirleri ile yarıştıkları gözlendi.Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Demirkol'un yaptığı bağış kampanyasın da,Futbol A Milli Takımı futbolcularının imzaladığı forma ve Küçükçekmece Sinop Spor takımının yine imzalı formaları,açık arttırma da en çok yardımı yapan işadamlarına verildi.İtalya'nın İnter Takımı'mda oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun milli takım forması yönetim kurulu üyesi işadamı Selahattin Ercan'a verildi.Ercan çerçeveli formatın yine kulübe hediye etti.Açık arttırmada ki diğer forma da SİAD Başkanı işadamı Turgay Öztürk'e verildi.Açık arttırmalar da kulübe hatırı sayılır bir gelir elde edildiği belirtildi.

GURBETÇİLER 57 TARAFTAR GRUBU SALONA TEZAHÜRATLAR YAPARAK GELDİLER!

Çoşkulu başlayan gecenin ortalarına doğru,Küçükçekmece Sinop Spor'un taraftar grubu "Gurbetçiler57"güzel bir sürpriz yaptı.Sarı lacivertli taraftarlar,salın dışından,tribünler de söyledikleri marşlar ve tezahüratlarla salona girmeleri, önce şaşkınlık yarattı,sonra da büyük alkış aldı."Gurbetçiler57" taraftar grubunun bu sürprizi karşısın da,başkan Rafet Orhan'da yanlarına giderek karşılık vermesi takdirle karşılandı ve yine alkışlarla büyük beğeni aldı.Küçükçekmece Sinop Spor'un tüm maçların da tribünlerde yerini alan ve şampiyonlukta büyük payı olan "Gurbetçiler57" taraftar grubu,karşılaşma öncesinden başlayarak,son düdük çalana kadar susmamaları ile tanınıyor

METİN ŞENTÜRK İLE SANATÇILAR MİSAFİRLERİ ÇOŞTURDU!

Yapılan konuşmalar ve kupa töreninden sonra,Billur Pınar Yılmaz'ın sunuculuğun da,sanatçılar önce Seda Okuyucu,Harbi Enver ve ünlü sanatçı Metin Şentürk,sahneye çakarak birbirinden güzel şarkı ve türkülerle gelen misafirleri doyasıya eğlendirdi.