Yeni işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2026 En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar oldu?

İşten çıkarılan çalışanların aldığı işsizlik maaşı, 2026 asgari ücret zammı sonrası yeniden belirlenecek. Güncel prim günleri ve ücret hesaplamaları doğrultusunda şekillenecek yeni rakamlar için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Peki, 2026 işsizlik maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte işsizlik maaşı hesaplama ekranı...
Asgari ücret görüşmelerinde süreç sona erdi. İlk iki toplantının tamamlanmasının ardından gözler üçüncü toplantının ardından Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti duyurdu.
2026 yılı asgari ücret 28 bin 75 TL oldu.
Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte işsizlik maaşı da arttı. Bu ödenek, sigortalının son dört aylık prime esas kazanç ortalamasına göre hesaplanıyor. Alt sınır, brüt asgari ücretin %40'ı; üst sınır ise %80'i olarak belirleniyor. Dolayısıyla, asgari ücrete yapılan zam, doğrudan işsizlik ödeneğine de yansıyor.