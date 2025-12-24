Haberler Yaşam Haberleri Yeni işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2026 En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar oldu?
Son dakika haberleri arasında yer alan asgari ücret zammı, işsizlik maaşı ödemelerini de doğrudan etkileyecek. 2026 yılında geçerli olacak yeni ücretle birlikte işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırlarında değişiklik yapılması beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelen açıklamayla yeni asgari ücret belli oldu. Peki, 2026 işsizlik maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte hesaplama sayfası...

İşten çıkarılan çalışanların aldığı işsizlik maaşı, 2026 asgari ücret zammı sonrası yeniden belirlenecek. Güncel prim günleri ve ücret hesaplamaları doğrultusunda şekillenecek yeni rakamlar için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Peki, 2026 işsizlik maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte işsizlik maaşı hesaplama ekranı...

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Asgari ücret görüşmelerinde süreç sona erdi. İlk iki toplantının tamamlanmasının ardından gözler üçüncü toplantının ardından Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti duyurdu.

2026 yılı asgari ücret 28 bin 75 TL oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte işsizlik maaşı da arttı. Bu ödenek, sigortalının son dört aylık prime esas kazanç ortalamasına göre hesaplanıyor. Alt sınır, brüt asgari ücretin %40'ı; üst sınır ise %80'i olarak belirleniyor. Dolayısıyla, asgari ücrete yapılan zam, doğrudan işsizlik ödeneğine de yansıyor.

Asgari ücrete gelen yüzde 27'lik zam sonrası

En düşük işsizlik maaşı:

%27 zam → 13.110,21 TL

En yüksek işsizlik maaşı ise

%27 zam → 24.964,8

