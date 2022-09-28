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Giriş Tarihi: 28.9.2022

Yeni kalbiyle doktorunu karşıladı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 7 Eylül tarihinde kalp nakli olan Ahmet Karaman (48)  nakilin 20’inci gününde doktorlarını ayakta karşıladı. Prof. Dr. Cengiz Türkay sosyal medya hesabından hastasının fotoğrafını  paylaşarak, “Kalp nakli sonrası bizi ayakta karşıladı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Yeni kalbiyle doktorunu karşıladı
18 Aydır suni kalp cihazı ile yaşama devam eden hastamız başarılı bir operasyonla kalp nakli gerçekleştirdik. 20 gün sonra hastamız bizi odasında ayakta karşıladı. Yine bir organ bağışı hayat kurtardı. Mutlu ve gururluyuz" paylaşımını yaptı.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI
Burdur'da geçirdiği tek taraflı motosiklet kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Emin Canlı'nın (31) bağışlanan organları 6 kişiye can ve ışık oldu. Canlı'nın organları eşi Duygu Canlı tarafından bağışlandı. Kalbi, bir böbreği ile iki korneası Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, karaciğer ve bir böbreği ise özel bir hastanede organ bekleyen hastalara nakledildi.

18 AYDIR YAPAY KALP İLE HAYATA TUTUNUYORDU
Emin Canlı'nın bağışlanan kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 18 aydır suni cihazı ile yaşama tutunan Ahmet Karaman'a Prof. Dr. Ömer Bayezid, Prof. Dr. Cengiz Türkay, Prof. Dr. Ozan Erbasan ile ekibi tarafından 7 Eylül tarihinde gerçekleştirilen operasyonla nakledildi. Kısa süre yoğun bakımda kalan Karaman normal servise çıktı. Sağlık durumunun iyi oyduğunu belirten Karaman naklin 20 inci gününde nakli gerçekleştiren doktorlarından Prof. Dr. Cengiz Türkay'ı "Hocam sağlığıma kavuştum.Ne zaman taburcu olaacğım" diyerek ayakta karşıladı.

MUTLU VE GURURLUYUZ
Prof. Dr. Cengiz Türkay sosyal medya hesabından hastasının fotoğrafını birlikte paylaşarak, "Kalp nakli sonrası bizi ayakta karşıladı. 18 Aydır suni kalp cihazı ile yaşama devam eden hastamız başarılı bir operasyonla kalp nakli gerçekleştirdik. 20 gün sonra hastamız bizi odasında ayakta karşıladı. Yine bir organ bağışı hayat kurtardı. Mutlu ve gururluyuz" paylaşımını yaptı.

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Yeni kalbiyle doktorunu karşıladı
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