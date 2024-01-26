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Giriş Tarihi: 26.1.2024

Yeni mahalle için 7/24 mesai

Sanayi tesislerine yakın olduğu için riskli ilan edilen Barbaros Mahallesi sakinleri Sopalı’ya taşınacak. Vatandaşlar için yaptırılan evler yakında teslim edilecek

AA
Yeni mahalle için 7/24 mesai
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sanayi tesislerine yakın olan ve riskli alan ilan edilen Barbaros Mahallesi'nin bir bölümünün kentsel dönüşümle taşınacağı bölgede çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Barbaros Mahallesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile "Kentsel Dönüşüm Projesi" başlatıldığını anımsattı. Uzlaşma görüşmelerine 11 Mayıs 2022'de başlayan Büyükşehir Belediyesi, hak sahiplerinin yüzde 99'uyla anlaşma sağladı. Proje kapsamında mahalle sakinleri, Derince ilçesi Sopalı Mahallesi'ne taşınacak. Projenin 1. etap ihalesi kapsamında bölgeye 534 konut, 40 dükkan ve cami inşaatı; altyapı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte yapılacak. Çalışmada 24 blok ve bir camiden oluşan projede blokların kaba inşaatı tamamlandı, cami inşaatı ve çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.Projenin ilerleme oranı yüzde 70 seviyesine ulaştı.

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