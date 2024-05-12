Yeni müfredatta bağımsızlığın kırmızı çizgisi “Mavi Vatan” olacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kamuoyunun görüşüne sunduğu "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş ve öneri yapıldı. Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş ve öneriler MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilecek. Tüm aşamaların ardından son şekline ulaşacak olan yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli olarak uygulanacak. Modelin on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğunun altını çizen Bakanlık, Singapur, İngiltere, Avustralya gibi diğer ülke örneklerinin incelediğini dile getirdi. Program yükünün OECD ülkelerine göre fazla olduğunun tespit edilmesi üzerine yüzde 35 oranında sadeleşeceği belirtildi. Yeni müfredatla bağımsızlığın kırmızı çizgisi "mavi vatan", çağın olmazsa olmazı "dijital vatandaşlık", ortak miras "Anadolu", yakın tarihin iz bırakan detaylarındaki ilham ve gurur kaynakları yerini alacak.Ayrıca Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından yürütülen çalışmalara değinilecek. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın görev armasının anlamı ve görevi anlatılacak. Yakın zamanda hayata geçirilen millî kalkınma hamlelerinden İHA, SİHA, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve millî kalkınmada etkili olan araştırma geliştirme çalışmaları ile inovasyon süreçlerinden örnekler verilecek.