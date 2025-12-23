Son dakika! Yeni nesil çetelere şok operasyon: Özel harekat destekli baskınla yakalandılar

Son dakika haberi! İstanbul Emniyeti; Yeni Nesil Suç Örgütleri başta olmak üzere çetelerle mücadelede bir operasyon daha düzenledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri; Özel Harekat destekli baskında 8 kişiyi gözaltına aldı.