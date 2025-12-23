Haberler Yaşam Haberleri Son dakika! Yeni nesil çetelere şok operasyon: Özel harekat destekli baskınla yakalandılar
Giriş Tarihi: 23.12.2025 10:54 Son Güncelleme: 23.12.2025 16:36

Son dakika! Yeni nesil çetelere şok operasyon: Özel harekat destekli baskınla yakalandılar

Son dakika... İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri; Avcılar ve Beylikdüzü’nde haraç alabilmek için 4 iş yeri kurşunlayan ve Sarıyer’de 2 araca silahlı saldırı düzenleyen çetenin 8 üyesini operasyonla yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER Yaşam
Son dakika! Yeni nesil çetelere şok operasyon: Özel harekat destekli baskınla yakalandılar
  • ABONE OL

Son dakika haberi! İstanbul Emniyeti; Yeni Nesil Suç Örgütleri başta olmak üzere çetelerle mücadelede bir operasyon daha düzenledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri; Özel Harekat destekli baskında 8 kişiyi gözaltına aldı.

3-7 Aralık tarihleri arasında 5 günlük sürede Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde haraç alabilmek için 4 ayrı iş yerini kurşunlayan, Sarıyer ilçesinde 2 araca yönelik silahlı saldırı düzenleyen çete üyelerinin yakalandığı adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, 26 mermi, 450 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Saldırılarda kullanıldığı değerlendirilen silahlar incelemeye alındı.

İstanbul'da 'Yeni Nesil Çete' operasyonu… Silahlarla gözaltına alındılar

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Yeni nesil çetelere şok operasyon: Özel harekat destekli baskınla yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz