Son dakika! Yeni nesil çetelere şok operasyon: Özel harekat destekli baskınla yakalandılar

Son dakika haberi! İstanbul Emniyeti; Yeni Nesil Suç Örgütleri başta olmak üzere çetelerle mücadelede bir operasyon daha düzenledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri; Özel Harekat destekli baskında 8 kişiyi gözaltına aldı.
3-7 Aralık tarihleri arasında 5 günlük sürede Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde haraç alabilmek için 4 ayrı iş yerini kurşunlayan, Sarıyer ilçesinde 2 araca yönelik silahlı saldırı düzenleyen çete üyelerinin yakalandığı adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, 26 mermi, 450 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
Saldırılarda kullanıldığı değerlendirilen silahlar incelemeye alındı.
