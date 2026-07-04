Yeni nesil çeteler Almanya’nın kâbusu oldu

Almanya
'nın Başkenti Berlin
, "Daltonlar"dan ayrılan Casperler, Şirinler, Ezginler gibi suç örgütleri arasındaki savaşın yeni cephesi haline geldi. Bölge kapma yarışına giren çeteler, özellikle kârlı uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ticaretinde boy gösteriyor. Çeteler ayrıca Türk işletmelerden 250 bin ila 500 bin Euro arası haraç topluyor. Çetelerin 2024'teki 362 ateşli silahlı saldırısı 2025'te 543'e, 303 olan silahlı tehditler ise 629'a yükseldi. Silahlı saldırılara karşılık olarak polis, "Ferrum" (Latince'de demir) ve "Telum" (Latince'de silah) adlı özel birimler kurdu. En etkili çete Casperları 2016'da işlediği taksici cinayetinin ardından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ancak 2022'de kızının okula başlama programı nedeniyle geçici izinle tahliye edildikten sonra Dubai'ye kaçan "Kovboy" lakaplı Koray T. (33), ünlü bir nargile barından yönetiyor. Sağ kolu "İlyas" lakaplı Seyit D. ise çetesini uyuşturucu kaçakçılığı suçundan girdiği Moabit Hapishanesi'nden yönetiyor.