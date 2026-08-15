Yeni nesil çetelere devlet kıskacı

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de yakalandığını ve Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Bakanlığın duyurusunda, Kurtuluş'un çeşitli ağır suçlardan arandığı belirtildi. Operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarının koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.

ÖRGÜT KURMA SUÇU

Yapılan açıklamaya göre Serkan Kurtuluş, "tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma, silahla birden fazla kişiyle var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle zincirleme şekilde tehdit" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Serkan Kurtuluş'un Türkiye'ye getirilmesine yönelik süreç; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının koordinasyonunda yürütüldü. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin yalnızca Türkiye sınırları içerisinde değil, yurtdışında da kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.