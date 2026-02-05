Yeni nesil çetelere eşzamanlı darbe

İstanbul Emniyeti, silahlı çetelere çifte operasyonla bir darbe daha vurdu. Selami Yıldız, İstanbul İl Emniyet Müdürü olduktan sonra Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne, silahlı çetelere ve yasadışı silah ticaretine yönelik seri operasyonlara imza atan İstanbul Emniyeti; Ümraniye ilçesinde önemli iki operasyon düzenledi. Yasadışı silah imalatı ve ticareti yapılan iki işyerine peş peşe baskınlar yapıldı. Adreslerdeki detaylı aramalarda; 46 ruhsatsız tabanca, 39 şarjör, 1400 mermi, bir tabanca gövdesi, 1329 şarjör kılavuzu, 14 tabanca sürgü kapağı, 10 adet tabanca namlusu, 150 tabanca iğnesi, 677 tabanca icra yayı ve mili, 150 tetik tertibatı ve yine yasadışı silah imalatında kullanılan 19 materyal ele geçirildi. İki büyük operasyonla silahların suç örgütlerine satılmasının önüne geçildi ve işlenmesi olası suçlar önlenmiş oldu. Şüphelilerin 6'sı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.