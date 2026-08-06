Yeni nesil çeteye operasyon: 12 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kent genelinde dehşet saçan yeni nesil suç örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "Ay Grubu" olarak bilinen silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere toplam 12 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet el bombası, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet çelik yelek ele geçirildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Acımasız yöntemleriyle dikkat çeken suç örgütü üyelerinin kısa süre içerisinde gerçekleştirdiği kan donduran eylemler de tek tek ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin 20 Temmuz 2026'da Esenler'de bir vatandaşa yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, 22 Temmuz 2026 Beşiktaş'ta oto galeri kundaklama, 29 Temmuz 2026 Sarıyer'de lüks bir restoranı kundaklama ve 2 Ağustos 2026'da Kağıthane'de oto galerisine yönelik kurşunlama olayına karıştıkları belirtildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.