Yeni nesil çeteye yeni nesil operasyon! 18 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda İstanbul'un farklı ilçelerinde meydana gelen iş yeri ve araç kurşunlama olayları üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, hangi şüphelinin hangi silahlı saldırıya katıldığı tek tek tespit edildi. Delillerin toplanmasının ardından 1 Ocak ile 13 Ocak tarihleri arasında şüphelilere yönelik aralıklı tarihlerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

ÖZEL HAREKÂT VE POLİS KÖPEKLERİ DEVREDE

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin kaldıkları adreslere yapılan baskınlara Özel Harekât Polisleri de destek verdi. Baskın sırasında kapıyı açmayan veya direnç göstermeye çalışan şüphelilere karşı polis köpekleri kullanıldı. Zorla açılan kapılardan içeri ilk olarak salınan köpeklerin ardından ekipler içeri girerek şüphelileri etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.

ÇETENİN KARIŞTIĞI SİLAHLI SALDIRI OLAYLARI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin karıştığı silahlı saldırı olayları şu şekilde sıralandı:

Olay-1: 08.12.2025 günü saat 06.36 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Cennet Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir oto yıkama iş yerine yönelik kurşunlama olayı.

Olay-2: 10.12.2025 günü saat 04.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Yeşilova Mahallesi Reyhan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin kurşunlanması.

Olay-3: 10.12.2025 günü saat 04.23 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki bir mağazaya yönelik silahlı saldırı.

Olay-4: 19.12.2025 günü saat 12.30 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kanarya Mahallesi 1. Çalıkuşu Sokak'ta faaliyet gösteren bir iş yerinin kurşunlanması.

BU OLAYLARI YAPANLAR YAKALANDI

Bu dört olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli, 09.01.2026 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

6 KİŞİ DE BU OLAYDA HAPSE GÖNDERİLDİ

Olay-5: 21.12.2025 günü saat 02.00 sıralarında Başakşehir İlçesi Bahçeşehir Mahallesi Doğa Parkı Caddesi üzerinde park halinde buluna aracın kurşunlanması. Bu olayla ilgili yakalanan 6 şüpheli de 09.01.2026 tarihinde tutuklandı.

ÖNCE TESPİT ETTİLER SONRA TEK TEK YAKALADILAR

Olay-6: 13.10.2025 günü Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen silahlı saldırı olayıyla bağlantılı firari şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kısa namlulu otomatik silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Bu olayla ilgili 3 şüpheli 17.10.2025 tarihinde, devam eden soruşturmada yakalanan 2 diğer şüpheli ise 12.01.2026 tarihinde tutuklandı.

Olay-7: 07.01.2026 günü saat 11.29 sıralarında Ümraniye İlçesi Atatürk Mahallesi Ayazma Sokak'ta park halindeki aracın kurşunlanması. Bu olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli 11.01.2026 günü tutuklandı.

Olay-8: 09.12.2025 günü saat 01.32 sıralarında Çekmeköy İlçesi Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde bir iş yeri önünde aracın kurşunlanması.

Olay-9: 16.12.2025 günü saat 12.00 sıralarında Kadıköy İlçesi Feneryolu Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin motosikletle gelen iki şahıs tarafından kurşunlanması.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tespit edilen bu olaylarla ilgili düzenlenen operasyonlarda toplam 18 kişi yakalandı. Gasp Büro Amirliği dedektifleri tarafından sürdürülen çalışmalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kısa namlulu otomatik silah, bu silahlara ait kullanıma hazır şarjör içerisinde çok sayıda fişek, 4 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş olup adli mercilere sevk edilen 18 şüpheli tutuklandı.

KURŞUNU ATTI MOTORLA YERE DÜŞTÜ

Şüphelilerden birinin kurşunlama olayını yaptıktan sonra motorla giderken düştüğü bir süre motoru çalıştıramadığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.