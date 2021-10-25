Yeni nesil Montessori eğitmenleri yetişiyor

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ İLE FARKINDALIK SAĞLANIYOR

Bu noktada Türkiye'nin en büyük ve en özgün Montessori programlarını inşa etmek için yola çıkan YETEV – Program ve Yayın Geliştirme Birimi, Montessori Akademisi Eğitmen Eğitimi Programı (MATEPP) ile dikkat çekiyor. MATEPP Programı; 2017 yılından bu yana İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin iş birliğiyle yürütülüyor.

"MONTESSORİ EĞİTİM METODU, DAHA ÇOK ÇOCUĞA ULAŞACAK"

ABD West Virginia eyaletinde bulunan 'The Golden Rule' Montessori anaokulunda iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Montessori Institute of Milwaukee'de AMI Montessori eğitimini tamamlayan MATEPP Program Direktörü Liliya Yakimova Özyavaş, yüksek lisansını ise ABD Baltimore'daki Loyola Üniversitesi'nde 'Montessori Eğitimi' dalında tamamladı. 2017'den bu yana Palet Montessori Yeşilvadi kampüsünde Montessori öğretmeni olarak hizmet veren Özyavaş; "Montessori Eğitmen Eğitimleri, uzun yıllardır dünyanın farklı noktalarında uygulanan, çocukların ihtiyaçlarını merkeze alarak geliştirilen Montessori eğitim metodunun daha çok çocuğa ulaşmasına yön verecek öğretmenleri yetiştirebilmek amacıyla düzenleniyor. Eğitim programımız, Dr. Maria Montessori'nin felsefe ve pedagojisinin öğrenilmesine ve bunların çocuklarla çalışırken uygulanmasına yardımcı olmayı hedefliyor. MATEPP, okul öncesi (3-6 yaş) ve ilkokul (6-12 yaş) düzeyinde Montessori sertifikası sunuyor" açıklamasında bulundu.

ÜÇ FARKLI EĞİTİM SEÇENEĞİ SUNULUYOR

2020 yılında bu süreci bir adım ileri taşıyarak MACTE ile uluslararası akreditasyon sürecini başlattıklarını ifade eden Özyavaş, "Katılımcılara 2021 yılında; 3-6 Yaş Okul Öncesi Montessori Eğitimi (Uluslararası Akreditasyon, MACTE Onaylı Sertifika Programı), 3-6 Yaş Okul Öncesi Montessori Eğitimi (İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylı Sertifika Programı) ve 6-12 yaş İlkokul Montessori Eğitimi (İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylı Sertifika Programı) olmak üzere üç farklı eğitim seçeneği sunuluyor" dedi. Liliya Yakimova Özyavaş; bu eğitimlere; eğitimde yeni bir yaklaşım arayan öğretmenlerin, üniversite öğrencileri ve okul yöneticilerinin, çocuklarının ihtiyaçlarını çok daha yetkin bir biçimde karşılamak isteyen anne-babaların ve bu alana ilgi duyan her kesimden bireyin katılabileceğini belirtti.

EĞİTİMLER, YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞECEK

3-6 Yaş Okul Öncesi Montessori Eğitmen Eğitimi (Uluslararası Akreditasyon, MACTE Onaylı Sertifika Programı), 31 Ekim'deki son başvuru tarihinin ardından, 7 Kasım'da Yenidoğu Okulları Çekmeköy Kampüsü'nde başlayacak. Eğitimler; cumartesi-pazar günleri yüz yüze gerçekleştirilecek. Programa; ön lisans ve lisans mezunları, lisans programlarının 3 veya 4'üncü sınıflarındaki lisans öğrencileri, öğretmenler veya farklı disiplin dallarında çalışan bireyler dahil olabilecek. 6-12 Yaş İlkokul Montessori Eğitmen Eğitimi (Kozmik Alan) eğitimi için son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2021.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?

3-6 Yaş Okul Öncesi Montessori Eğitmen Eğitimi programına ön başvurular, web sitesindeki başvuru formu üzerinden yapılıyor. https://yetevakademi.com/ Ön başvuru formu doldurulduktan sonra aday ile program direktörü veya program koordinatörü arasında gerçekleştirilen mülakat yoluyla başvuru işleme alınıyor. Sonuç olumlu olduğu takdirde aday, MATEPP Ofisini ziyaret ederek program direktörüne özgeçmiş, transkript, diploma kopyası, tavsiye mektubu ve kesin başvuru formu belgelerini teslim ediyor. Kayıt sözleşmesini imzaladıktan sonra da programa kabul ediliyor.

TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI MONTESSORİ UZMANLARI DERS VERİYOR

Eğitim programı kapsamında alanında uzman isimlerle çalışılıyor. Çocuk ve aile ile ilgili çalışmalarını Montessori çerçevesinde sürdürmesi sebebi ile Montessori Institute of San Diego'da iki yaz dönemi boyunca 'Inclusive Education' (Kaynaştırma/Bütünleştirme) eğitimi alan Evrim Avşar, 2010 yılından bu yana Pakistan ve Türkiye'deki farklı okullarda Montessori rehberi olarak çalışan Anam Rafiq, Montessori eğitim felsefesine yoğunlaşarak Avusturya Montessori Enstitüsü'nden 3-6 yaş Montessori Rehberi diploması olan ve şu an YETEV bünyesinde MATEPP Akademik Koordinatörlüğünü yürüten Hatice Orha, Amerika ve Çin'de bulunan çeşitli Montessori okullarında deneyim kazanan ve Palet Montessori Yeşilvadi Kampüsü'nde Montessori rehberi olarak görev yapan Beyza Durukanoğlu, Palet Montessori Yeşilvadi kampüsünde Bilingual Montessori rehberi olarak hizmet veren Bahu Sena Aydın, Palet Okulları Yeşilvadi şubesinde Türkçe Montessori eğitimi veren Fatma Neslihan Meydancı gibi eğitmenlerin vizyonuyla yeni nesil Montessori eğitmenleri yetiştiriliyor.