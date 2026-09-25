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Giriş Tarihi: 25.09.2026

Yeni nesil suç örgütlerine çifte darbe

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Yeni nesil suç örgütlerine çifte darbe
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü suç örgütlerinin sosyal medya yapılanmalarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda Çirkinler suç örgütü ile bağlantılı H.Ü. (20), T.G. (22) ile Daltonlar suç örgütü ile irtibatlı M.F.Y. (27), E.A.E. (22), Ö.G. (23), B.Y.M. (19) ve S.E. (19) olduğu tespit edildi. Firari durumda 2 zanlının yakalanması için ekiplerin çalışması sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan zanlılardan E.A.E.'nin ikametinde yapılan aramada 1 adet otomatik tabanca, 1 adet fişek, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Yeni nesil suç örgütlerine çifte darbe
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