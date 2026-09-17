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Giriş Tarihi: 17.09.2026 22:59

Yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 67 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 82 şüpheliden 67'si tutuklandı.

DHA
Yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 67 tutuklama
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 114 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 82'si, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 82 şüpheliden 67'si tutuklanırken, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #ANKARA

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Yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 67 tutuklama
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