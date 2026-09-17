Haberler Yaşam Haberleri Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda yeni gelişme! 67 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.09.2026 23:33

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda yeni gelişme! 67 şüpheli tutuklandı

Ankara’da yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 114 şüpheli tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 82’si yakalanırken, 67’si tutuklandı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda yeni gelişme! 67 şüpheli tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 114 şüpheli şahıs tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığınca 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 82'si düzenlenen çalışmalar sonucunda gözaltına alındı.

67 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 82 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda 67 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 15 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANKARA

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Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda yeni gelişme! 67 şüpheli tutuklandı
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