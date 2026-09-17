Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda yeni gelişme! 67 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 114 şüpheli şahıs tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığınca 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 82'si düzenlenen çalışmalar sonucunda gözaltına alındı.

67 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 82 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda 67 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 15 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör