Yeni Nesil Suç Örgütü’ne 4 ilde operasyon: 13 şüpheli adliyede

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüpheli şahısların karıştığı 11 olayı tespit etti. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsuru olabilecek delillerin ele geçirilerek muhafaza altına alınması amacıyla operasyon kararı alındı. İstanbul merkezli olarak Kocaeli, Bolu ve Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu 4 ilde 14 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, yürütülen tahkikatın ardından bugün adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

"KARARLI DURUŞUMUZ DEVAM EDECEK"

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız; "İstanbulumuzun huzuruna kastedenlere karşı devletimizin kararlı duruşunu demirden yumruğunu hissettirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.