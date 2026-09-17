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Giriş Tarihi: 17.09.2026 12:34

Yeni Nesil Suç Örgütü'ne 4 ilde operasyon: 13 şüpheli adliyede

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, 11 farklı olaya karıştıkları tespit edilen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilerin suç unsuru olabilecek delillerinin ele geçirilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yeni Nesil Suç Örgütü’ne 4 ilde operasyon: 13 şüpheli adliyede
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Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüpheli şahısların karıştığı 11 olayı tespit etti. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsuru olabilecek delillerin ele geçirilerek muhafaza altına alınması amacıyla operasyon kararı alındı. İstanbul merkezli olarak Kocaeli, Bolu ve Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu 4 ilde 14 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, yürütülen tahkikatın ardından bugün adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

"KARARLI DURUŞUMUZ DEVAM EDECEK"

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız; "İstanbulumuzun huzuruna kastedenlere karşı devletimizin kararlı duruşunu demirden yumruğunu hissettirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

#İSTANBUL

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Yeni Nesil Suç Örgütü'ne 4 ilde operasyon: 13 şüpheli adliyede
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