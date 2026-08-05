Haberler Yaşam Haberleri Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 5.08.2026 22:23

Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında, Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı.

İHA
Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve daha sonra yetki kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen soruşturmada yeni bir gözaltı kararı uygulandı.

Soruşturma kapsamında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Özalper'in emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında daha önce Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ile Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer hakkında da işlem yapıldı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeler, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, Gözaçan, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "rüşvet" suçlarından tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında Anıl Demir ile Cem Yüzer de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ANKARA #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #ÖZKAN YALIM #YENİ PARTİ #MANİSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA