Yeni Partili Demir AK Parti’ye geçti! Cumhur ittifakı çoğalıyor CHP ve Yeni Parti eriyor

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından mecliste yapılan oylamada belediye yönetimi Cumhur İttifakına geçti. Meclis üyelerinin çoğunluğunun oylarını alan AK Partili Asuman Şen yeni başkan vekili oldu. Şen'in başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte CHP ve Yeni Parti'den kaçışlar hız kesmeden devam ediyor.

SOL PARTİLER TEL TEL DÖKÜLÜYOR

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Harun Bila ve Liman Dönmez'in AK Partiye geçmesinin yankıları sürerken bir transfer haberi de Yeni Parti'den geldi. Bir süre önce Yeni Parti'den istifa edip bağımsız olan Menderes Belediye Meclis üyesi Füsun Demir, AK Partiye katıldı.

ROZETİNİ ŞEBNEM BURSALI AKSOY TAKTI

Demir'in parti rozetini Menderes Belediye Başkanı Asuman Şen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy taktı. Şebnem Bursalı Aksoy, Demir'e "AK Parti ailemize hoş geldiniz" diyerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

SON DURUM NE?

Yaşanan son transferle birlikte meclisteki sandalye sayısı da yeniden şekillendi. Buna göre AK Parti'nin sandalye sayısı 12'den 13'e yükseldi. Geçtiğimiz hafta MHP'ye iki katılımın gerçekleşmesi ile sandalye sayısı 1'den 3'e çıktı. CHP'nin sandalye sayısı 3'e düşerken Yeni Parti'nin meclis üyesi sayısı ise 7'de kalırken. Bağımsızlar ise mecliste 3 sandalye ile temsil ediliyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör