Yeni Partili Talat Yalaz hakkında çarpıcı iddia: Deprem zamanı toplanan paralar nerede? Dikkat çeken ‘AHBAP’ detayı…

TOPLANAN PARA DEPREM BÖLGESİNE GİTMEMİŞ

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç ise, toplanan paraların deprem bölgesine gitmediğini tespit ettiklerini belirtti. Kılıç, "Bu konu hakkında biz gereken yasal işlemleri yaparak bilgiler konusunda emniyete bilgi verdik. Böyle bir para toplanmış ama nereye gittiği, deprem bölgesine gitmediğini tespit ettik. Yasal olarak yasal süreci başlattık kendilerine. Bu süreçte devam edeceğiz, biz de bakacağız. Takip ediyoruz biz de. Eğer bir usulsüzlük varsa yargı yoluyla çözüleceğine inancım tamdır" diye belirtti.



Başkan Kılıç, toplanan para miktarı konusundaki soruya karşılık miktar vermek istemedi.

Kılıç, "Bizde onun bütün bilgileri var. Kendisi de bir televizyon kanalında veya haber kanalında 'Cüzi bir miktar topladık, göndereceğiz' diye kendi canlı yayını da var, kendi söylemi de var. Bununla ilgili dediğim gibi süreci takip ediyoruz, takipçisi de olacağız" dedi.