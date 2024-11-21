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Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:22 Son Güncelleme: 21.11.2024 10:40

Yeni projeden ev vaadi verdi, 2 milyonluk tapusunu aldı

İstanbul Başakşehir’de sözde emlakçı yeni konut projelerinden ev sahibi yapma vaadi verdiği bir kişiyi dolandırdı. Ev sahibi olmak için 250 bin lira parasını ve 2 milyonluk ev tapusunu üzerine geçiren emlakçı gözaltına alındı. Dolandırıcılık Büro Amirliğince yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yeni projeden ev vaadi verdi, 2 milyonluk tapusunu aldı

İstanbul'da polise başvuran mağdur M.I.(52), 2021 yılında tanıştığı ve dost olduğu bir emlakçı tarafından dolandırıldığını söyleyerek polisten yardım istedi. Mağdur M.I., emlakçının kendisini yeni yapılacak konut projelerinden uygun fiyata daireler alabileceğini bu dairelerden çok kar edeceğini söyleyerek kandırdığını anlattı. Emlakçıya inandığını anlatan M.I. "Ona 250 bin lira nakit para verdim.

Ardından 2 milyon lira değerindeki sahip olduğum evin tapusunu onun üzerine yaptım. Ancak daha sonra beni oyalamaya başladı. Yeni daireler hiç gelmedi." dediği öğrenildi.Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, emlakçı H.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin poliste daha önceden 3 suç kaydı olduğu belirlendi. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yeni projeden ev vaadi verdi, 2 milyonluk tapusunu aldı
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