Yeni rahim nakli başarıyla yapıldı

Dünyada kadavradan ilk rahim naklinin gerçekleştirildiği Akdeniz Üniversitesi
'nde, 3'üncü rahim nakli operasyonu başarıyla yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan öncülüğündeki ekip, uzun yıllardır anne olma hayali kuran M.B. (36) için kadavradan rahim nakli ameliyatı yaptı. Akdeniz Üniversitesi, 2011'de dünyada ilk kadavradan rahim naklini gerçekleştirerek tıp tarihine geçmiş, bu cerrahi yöntem ise "Özkan Tekniği" adıyla tıp literatürüne girmişti. Yöntem, aradan geçen yıllarda dünya genelinde birçok merkeze örnek olurken, bugüne kadar farklı ülkelerde yüzlerce rahim nakli aynı teknik temel alınarak gerçekleştirildi.