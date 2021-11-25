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Giriş Tarihi: 25.11.2021

‘Yeni tedaviler devreye alınıyor’

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
‘Yeni tedaviler devreye alınıyor’
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu:
"Salgın kontrolünde yeni tedaviler devreye alınacak. Sağlık çalışanlarından 2 doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozunu mRNA veya inaktif aşı olanlar, bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe bağlı olarak olabileceklerdir. Favipiravir isimli ilacın kullanımına bundan sonra doktorlar, hastanın durumuna göre karar verecekler. Molnupiravir etken maddeli ilaca erişim için girişimler yapılmıştır. Ülkemizde ilacın üretilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Uygun olan hasta grupları için ilacın tedariki sağlanır sağlanmaz kullanıma alınmasına karar verilmiştir. Favipiravir ve Molnupiravir 'in kullanımı ile ilgili yeni düzenleme tedavi rehberine eklenecektir. Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır. Türkiye, ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapacaktır."

27 BİN 592 VAKA, 175 VEFAT
Türkiye'de dün 364 bin 351 Kovid- 19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı. 175 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 28 bin 285 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80.86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90.41 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı ise 119 milyon 726 bin 75 doza yükseldi.

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‘Yeni tedaviler devreye alınıyor’
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