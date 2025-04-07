Yeni trend Doğu Afrika diyeti

Nature Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, Doğu Afrika'da yerel halk arasında yaygın bir beslenme biçiminin Akdeniz diyetinin yerini alabileceği değerlendirmesi yapıldı. Euronews'te yer alan habere göre, 77 erkeğin katıldığı çalışma, Tanzanya'nın kuzeyinde Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinde yaşayan Chagga halkının diyetine odaklandı. Bitkiler ve lifler açısından zengin olan bu diyette bol miktarda tam tahıl, fasulye ve yeşil sebze bulunuyor. Bu diyet biçimi uzmanlara göre kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve otoimmün hastalıklar gibi sağlık sorunlarına karşı dünlada trend olan Akdeniz diyetinden bile daha fazla koruma sağlıyor.