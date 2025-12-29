Yeni yıl öncesi ikinci bahar neşesi

Konya'da pazarcılık yapan Muzaffer Harmancı, 12 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu böbrek yetmezliği yaşamaya başladı. Yıllardır diyalize giren Harmancı, hep uygun bir böbreğin bulunması hayaliyle yaşadı. Yıllar sonra ise beklenen haber geldi. Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen hastadan alınan böbrek Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi. Organ Nakli Ünitesinde yapılan başarılı operasyonla böbrek Harmancı'ya nakledildi. Yeni böbreği vücuduna uyum sağlayan Harmancı adeta ikinci baharını yaşıyor. Çok mutlu olduğunu ifade eden Muzaffer Harmancı, "Doktorlarımız uygun böbreğin bulunduğunu haber verince mutluluktan ağladım. Allah bağışlayanlardan razı olsun."dedi.