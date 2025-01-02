Yeni yılda kazalarda 3 ölü, 25 yaralı

Yeni yılın ilk saatlerine kazalarla girildi. Şanlıurfa, Kocaeli ve Denizli'deki trafik kazalarında 3 kişi öldü, farklı illerde yaşanan trafik kazalarında ise toplamda 25 kişi yaralandı. Yeni yılın ölümlü kazalarından biri Şanlıurfa'da yaşandı. Otomobilin çarptığı S.K. (36) isimli yaya hayatını kaybetti, sürücü M.Ç. ise gözaltına alındı. Kocaeli'nin Derince ilçesinde D-100 karayolunda ters yönde ilerlediği iddia edilen otomobil sürücüsü A.D.'nin aracı, hafif ticari aracı süren B.E.'nin aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Her iki sürücü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak araçta sıkışan A.D. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Denizli'de ise Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü K.S., dengesini kaybedip yan yolda ilerleyen şehirlerarası otobüsün altında kaldı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. İzmir Alsancak'ta yeni yılın ilk saatlerinde alkollü olarak araç kullanan stajyer sürücü C.T. (23), F.A. isimli otomobile arkadan çarptı. C.T. isimli kadın sürücü polisin kontrolü sonrasında 1.37 promil alkollü çıktı. Alkolün etkisi ile kadın sürücü polise ve gazetecilere tepki gösterdi.