Haberler Yaşam Haberleri Yeni yılda tüm milyonları ilgilendiren düzenleme! Çalışanlar için günlük yemek ücreti belli oldu
Giriş Tarihi: 1.01.2026 10:22 Son Güncelleme: 1.01.2026 10:23

Yeni yılda tüm milyonları ilgilendiren düzenleme! Çalışanlar için günlük yemek ücreti belli oldu

Yeni yılda tüm çalışanları yakından ilgilendiren günlük yemek ücreti belli oldu. Günlük yemek bedeli vergi istisnası yüzde 25 artışla yemek bedeli KDV dahil 330 TL'ye yükseldi. Yapılan düzenleme tüm çalışanlar için günlük yemek kartı ücretlerininde belirlenmesinde etkili olacak. İşte ayrıntılar...

Yeni yılda tüm milyonları ilgilendiren düzenleme! Çalışanlar için günlük yemek ücreti belli oldu
  • ABONE OL

Milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren 2026 yılı günlük yemek bedeli istisnası netleşti. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak günlük yemek bedeli, bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla KDV dahil 330 TL'ye yükseldi. Karar ile çalışanların öğle yemekleri için verilen yemek kartılna yüklenecek miktar da netleşti.

GÜNLÜK YEMEK İSTİSNASI BELLİ OLDU

İşverenler, çalışanlara verdiği günlük yemek kartında belirli bir tutara kadar gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. Günlük yemek bedeli vergi istisnası yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Bu kapsamda bir günlük yemek bedeli vergi istisnasına yüzde 25 artış yapıldı

2025 yılında 240 TL olan yemek bedeli vergi istisnası bir çalışan için;

Günlük: 330 TL

Aylık (22 iş günü): 7.260 TL oldu.

YEMEK KARTI LİMİTLERİ YÜKSELECEK

Karar ile çalışanlara verilen yemek kartı için işverenden daha az vergi kesintisi yapılacak. Bu da çalışanlara verilecek yemek kartı limitlerini yukarı taşıyacak.

Yemek kartları limiti böylelikle 7.260 TL'ye kadar yükselebilecek. İşveren bu tuttara kadar vergiden muaf olacak.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni yılda tüm milyonları ilgilendiren düzenleme! Çalışanlar için günlük yemek ücreti belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz