Yeni yılda tüm milyonları ilgilendiren düzenleme! Çalışanlar için günlük yemek ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren 2026 yılı günlük yemek bedeli istisnası netleşti. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak günlük yemek bedeli, bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla KDV dahil 330 TL'ye yükseldi. Karar ile çalışanların öğle yemekleri için verilen yemek kartılna yüklenecek miktar da netleşti.

GÜNLÜK YEMEK İSTİSNASI BELLİ OLDU

İşverenler, çalışanlara verdiği günlük yemek kartında belirli bir tutara kadar gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. Günlük yemek bedeli vergi istisnası yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Bu kapsamda bir günlük yemek bedeli vergi istisnasına yüzde 25 artış yapıldı

2025 yılında 240 TL olan yemek bedeli vergi istisnası bir çalışan için;

Günlük: 330 TL

Aylık (22 iş günü): 7.260 TL oldu.