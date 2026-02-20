Yeni yuvada ilk sahur

Adıyaman'da depremzede Özdemir ailesi, ramazan ayının ilk sahurunu kısa süre önce taşındıkları yeni yuvalarında yapmanın mutluluğunu yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde AFAD görevlisi Mehmet Nevzat Özdemir, 148 akrabasını kaybetti. Depremde ağır hasar alan evinden ailesini güvenli alana taşıyan Özdemir, günlerce arama-kurtarma çalışmalarına destek vererek 28 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı. Özdemir ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asrın inşa seferberliği projesi ile kısa süre önce İndere bölgesinde inşa edilen afet konutlarına yerleşti.

Özdemir, ramazana yeni evlerinde girdikleri için sevinçli olduklarını belirterek, "Ne mutlu ki ilk sahurumuzu yeni evimizde yaptık. Belki başka bir ülkede olsaydık şu an hâlâ çadırda sahur yapıyor olabilirdik. Ağız tadımızla ilk sahuru yapıyorsak, bu Cumhurbaşkanımız ve devletimizin sayesinde" dedi. Gülçin Özdemir ise, "Çok şükür açıkta değiliz. Ramazanı yeni evimizde karşılamak nasip oldu. Sıcak yuvamızda ilk sahurumuzu yaptık. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.