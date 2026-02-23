Yeni yuvamızda iftar ayrı bir keyif

Asrın felaketinde oturdukları apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan ve yaralı olarak kurtulan Hataylı Çayırcık ailesi, TOKİ tarafından yapılan yeni yuvalarında ramazan sevincini yaşıyor. Hatay'ın Antakya merkez Eneslik Mahallesi'nde 5 katlı binanın son katında oturan Muhammet Ali ve Sabahat (41) Çayırcık çifti ile çocukları Hidayet (21), Müzeyyen (18), Fatih (15) ve Ömer (9) depremde enkaz altında kaldı. En üst katta oturan aile enkazdan yaralı kurtarıldı. TOKİ'nin Gülderen Mahallesi'nde yaptığı ve kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazanan aile bire süre önce yeni yuvalarına yerleşti.

'ZOR GÜNLERDİ AMA MUTLU BİTTİ'

Çayırcık ailesi, Yeni yuvalarında ramazana girmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Muhammet Ali Çayırcık (47), "Sıcak yuvamızda ramazanı ailecek geçirmenin keyfini yaşıyoruz. Evimiz bize güven veriyor. Zor günler geçirdik ama sonu mutlu etti. Çünkü başımızda dünya lideri bir Cumhurbaşkanınız vardı. Hangi sözü verdiyse hepsini tuttu. Allah razı olsun" diye konuştu. Eşi ve çocuklarıyla önceki gün kayınvalidesi Emine Alkaç (65) ve kayınpederi Mustafa Alkaç'ın (66) aynı sitedeki evinde iftar yapan Çayırcık, "Sıcak evimizde ağız tadıyla iftarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Emine Alkaç ise, "Çocuklarımla, torunlarımla yeni yuvamızda iftar açmak ayrı bir keyif. Cumhurbaşkanımıza laf edenler gelsin bu evleri görsünler. Öyle konuşmakla bu işler olmaz. Devletimiz herşeyi düşünmüş. Kaya gibi sağlam yeni yuvalarımız da geceleri deprem korkusuyla değil, sahur yapmak için zevkle uyanıyoruz" dedi.