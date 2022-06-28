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Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:43 Son Güncelleme: 28.6.2022 11:43

Yenibosna Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Yenibosna Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Ülkemizde en sık ulaşım ağına sahip şehir İstanbul’dur. Bu bağlamda birçok toplu taşıma hattı bulunmaktadır. Bunlardan birisi de metrobüs hatlarıdır. Bu açıdan baktığımızda Yenibosna Metrobüs Durağı en çok ziyaret edilen noktalardan biri olmaktadır. Fakat birçok kişi bu durağa nasıl gidildiğini ve hangi hatların geçtiğini bilmemektedir. Buna göre Yenibosna Metrobüs Durağı nerede ve nasıl gidilir? Sorularının yanıtlarını hazırladık. Yenibosna Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? İşte yanıtları…

İstanbul, kalabalık bir şehir olmasından dolayı geniş bir toplu taşıma ağına sahiptir. Halk genellikle metrobüs hatlarını tercih etmektedir. Bu yüzden bazı noktalar oldukça sık ziyaret edilmektedir. Yenibosna Metrobüs Durağı da bu noktalardan biri olarak gösterilebilir. Bu noktaya otobüs, tren, metro ve minibüs ile ulaşmanız mümkündür. Ayrıca Yenibosna Metrobüs Durağına nasıl gidilir? Hangi hatlar Yenibosna Metrobüs Durağından geçer? Sorularının yanıtı yazımızda…

Yenibosna Metrobüs Durağı Nerede?

Yenibosna Metrobüs Durağının nerede olduğu büyük merak konusudur. Öncelikle Yenibosna Metrobüs Durağı Avrupa yakasında bulunmaktadır. Bunun yanında Bahçelievler çevresinde yer almaktadır. Yol tarifi olarak ise istasyon, Bahçelievler'in Fevzi Çakmak Mahallesi ile Bakırköy'ün Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi arasında üzerinde yer almaktadır. Bunun yanında tam adres olarak ise şöyledir:

  • Ataköy 7-8-9-10, Avrupa Yakası, 34158 Bakırköy/İstanbul

Yenibosna Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

Yenibosna Metrobüs Durağından aşağıdaki topluma taşıma hatlarını kullanarak ulaşabilirsiniz:

  • Otobüs: 31E, 76D, 79F, 89B, BEYLIKDÜZÜ - ZINCIRLIKUYU, HS1
  • Tren: MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK)
  • Metro: M1A
  • Minibüs / Dolmuş: MİNİBÜS: A-46, MİNİBÜS: A-49

Yenibosna Metrobüs Metro Aktarma Nasıl Yapılır?

Yenibosna Metrobüs Durağını kullanan birçok insan bu hattan bazı yerlere aktarma yapmaktadır. Genelde metro ile aktarma yapmaktadırlar. Bu açıdan baktığımızda Yenibosna Metrobüs Durağından M1 metro hattına aktarma yapılabilmektedir.

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Yenibosna Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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