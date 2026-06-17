’Yeniçeri Ocağı ve Yeniçeriler Kongresi’nin kapanış toplantısı yapıldı

Kongre sonunda kapanış açıklamasını yapan Prof. Dr. Gültekin Yıldız, "Yeniçeriler Dünya tarihinde iz bırakmış müstesna bir ordu iken batı kaynaklarında korkulan ve taktir edilen bir kurum olduğu görüldü" . Kongre sonrasında tüm belgelerin toparlanmasından sonra Eylül ayında Yeniçeri bilgileri ile kitaplaştırılacağı da kaydedildi.

YENİÇERİLER İKİ GÜN BOYUNCA KONGREDE ANLATILDI

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü (Fatih HATEN), Türk Askeri Tarih Komisyonu ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle düzenlenen 2'nci Türk Askeri Tarih Kongresi: Yeniçeriliğin Kaldırılışının 200'üncü Yılında Yeniçeri Ocağı ve Yeniçeriler' Kongresi üniversitenin Beşiktaş'taki yerleşkesinde gerçekleştirildi. Kongrenin ilk günü oturumuna Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen, MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Bünyamin Kocaoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

YENİÇERİ OCAĞININ KAPATIŞININ NEDENLERİ ANLATILDI

İki gün süren ve bir çok akademisyen ve tarihçinin katıldığı 2'nci Türk Askeri Tarih Kongresi: Yeniçeriliğin Kaldırılışının 200'üncü Yılında Yeniçeri Ocağı ve Yeniçeriler' Kongresi'nde 200 yıl önce 15 Haziran 1826'da Osmanlı'yı zaferden zafere koşturan, tarihe askeri bir zümre olarak geçen Bursa'da, 1'inci Murat döneminde tarih sahnesine çıkan Kapıkulu Ocakları devletin bir çok alanında etkili olmaya başladı. Osmanlı İmparatorluğu'nda merkezi bir askeri zümrenin bulunması aynı zamanda merkezi otoriteyle çatışmayı da beraberinde getirdi. 36 Osmanlı padişahının 12'si Yeniçeri veya askeri isyanları sonucunda tahttan indirildi.

YENİ BİR DÜZEN İÇİN YENİÇERİLERİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Kapıkulu isyanlarının, ardı ardına devam ettiği, devlet otoritesinin çok zayıf olduğu dönemde özellikle 18'inci yüzyıldaki askeri reformlar önünde en önemli engellerden birisi haline geldi. En son Maçin'de 3'üncü Selim zamanında ordunun cepheyi bırakıp gelmesiyle 3'üncü Selim Nizam-ı Cedid, yeni bir düzen kurmak için harekete geçti. Fakat bu hayatına mal oldu. Tahta çıkan 2'nci Mahmut, Alemdar Mustafa Paşa'nın öldürülmesi üzerine çok soğukkanlı hareket ederek belli bir hazırlık yaptı ve 15 Haziran 1826'da bir rivayete göre Yeniçerilerin isyan etmesi, bir rivayete göre 2'nci Mahmut'un isyan ettirmesi neticesinde Yeniçeri Ocağı ortadan kaldırıldı" Kongrede iki gün boyunca Yeniçerilerinin kaldırılışının etkinleri ve sebepleri kongredeki bir çok oturumda ele alındı.

YERLİ VE YABANCI 73 AKADEMİSYEN BELGE TOPLADI

Yerli ve yabancı 73 Akademisyen ve araştırmacılar Osmanlı Arşivlerinden ve yurt dışındaki makale ve haberlerden oluşan kaynaklarının bildirimini sundular. İki gün süren Kongrenin sonuç bildirgesini ise Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Yıldız, Oturum başkanlığı yapan Ahmet Önel, Rhoads Murphey, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Bünyamin Kocaoğlu sundu.

GÜLTEKİN YILDIZ, "BATI KAYNAKLARINA GÖRE YENİÇERİLERİN KORKULAN VE TAKTİR EDİLEN KURUM OLDUĞU GÖRÜLDÜ"

Yeniçeri Ocağının 200 yıl önce kaldırılışının yıldönümünde yapılan araştırmaların delillerin ve evrakların yok edilmesinden dolayı çok büyük uğraşlar sonucunda arşivlerden ve belgelerden elde edildiğini belirten Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Yıldız, "Üniversitemizde iki gün boyunca Osmanlı'yı zaferden zafere koşturan, tarihe askeri bir zümre olarak geçen Yeniçeri Ocağı ve Yeniçerileri Osmanlı arşivlerinden ve İngiltere, Fransa gazete haber ve belgelerinden araştırarak kongrede değerlendirmelerde bulunuldu. Yeniçeri Ocağı 4 buçuk asır Osmanlı devletinin en önemli askeri gücü oldu. Düzenlenen kongrede 73 yerli ve yabancı Akademisyen ve araştırmacı oturumlarda bildirilerini sundular. Yeniçeri Ocağının sivil ve askeri ilişkileri konusunda kaynaklar değerlendirildi. Osmanlı İmparatorluğunun her alanında sosyal ve ekonomik siyasi alanlarında etkili olan Yeniçeriler yurtiçi ve yurtdışı akademisyenleri tarafından Osmanlı'ya etkileri değerlendirildi. Yeniçeri Ocağının kaldırılması sırasında evrak ve arşivler imha edildiği için bu kongrede çeşitli belgeler ve gazete haberleri ve evraklarla toparlanıp sunumlar yapıldı. Yeniçerilerin kaldırılması sonrasında bugün TSK gibi düzenli bir orduya sahip olundu. Batı kaynaklarında özellikle İngiltere ve Fransa ve Avrupa ülkelerinde 50-60 yıllarında Yeniçeriler korkulan ve taktir edilen bir kurum olduğu görüldü. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde tarihe geçen kurum olduğu anlaşıldı" dedi.

Kongre sonrasında tüm belgelerin toparlanmasından sonra Eylül ayında Yeniçeri bilgileri ile kitaplaştırılacağı da kaydedildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör