Yeniden Rehat Partisi’nde istifa furyası sürüyor

Yeniden Refah Partisi'nde istifa furyası sürüyor. Konya kurucular kurulu üyesi Abdullah Azimli de partisinden istifa ettiğini açıkladı. Azimli açıklamasında, "Menfaat gözetmeksizin üst düzey çalışmalar yaparak 29 ilçede teşkilatlandırdım. Fakat geldiğimiz aşamada Yeniden Refah Partisi Milli Görüş'ten uzaklaşmış ahlak ve maneviyat yerine eyyamcılık maddiyatçılık ön plandadır. Birlik ve beraberlik yerine fitne kol gezmektedir. Kifayetsiz kişiler tercih sayan olmuştur. Dedikodu ve kovuculuk bulaşıcı hastalık olmuştur. Edep ve ahlaka ayrılık sineye çekilmektedir. Milletvekilleri, belediye, teşkilatlar arası çekişmeler üst düzeye ulaşmıştır. İstişare adına hiçbir görüşme yapılmamaktadır.

Bu sebeplerden dolayı siyasi partilerle görüşümüz uyumsuz hale gelmiştir. YRP üyeliğimden ve tüm görevlerimden istifa ediyorum" dedi.