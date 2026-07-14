"Yenidoğan Çetesi" davasında ara karar açıklandı!

DURUŞMA ERTELENDİ



Tutuklu sanık Rıza Keykubat'ın avukatı Simay Maraşlı da eylemlerden müvekkilinin sorumlu tutulmasının kabul edilebilir olmadığını savunarak, sanığın beraatini istedi.



Mahkeme, ara kararını açıklamak için duruşmaya 2 saat ara verdi. Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi. Eksikliklerin giderilmesi için duruşma 12 Ekim'e ertelendi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör