Yenidoğan Çetesi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan yaka silkmiş

Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek SGK'dan haksız kazanç sağlayan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik bir yıllık bir araştırma ve soruşturmanın neticesinde 26 Nisan 2024 tarihinde soruşturma kapsamında 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü doktor, 18'i hemşire, 112 personelleri dâhil hastane görevlileri de bulunuyordu. Çetenin mensubu olduğu iddia edilen 22 kişi tutuklandı. 11 doktor olmak üzere, 25 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde hazırlanan iddianame ise Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Soruşturmayı yürüten savcıya yönelik tehdit olayına yönelik de bir soruşturma başlatıldı. Aileleri kandıran, bebekleri ölüme terk eden çete çökertilirken soruşturmada adı geçen hastaneler de birer birer kapatıldı.

"MEMİŞOĞLU BİZE TAKTI, VAZGEÇMİYOR!"

Yenidoğan Çetesi hakkında her geçen gün ise yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Çetenin kritik isimlerinden biri olduğu söylenen hemşire Hakan Doğukan T. ile Şeyhmus Ç.'nin aralarında yaptığı telefon görüşmesinin tapeleri ortaya çıktı. Aralarındaki konuşmalarda dönemin İstanbul İl Müdürü olan şu an ki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan dert yandığı belirlendi. Memişoğlu için "Bize taktı, vazgeçmiyor" diyen çete üyelerinin korku ve panik halinde gerçekleştirdikleri görüşmenin kaydı, davanın soruşturma dosyasına girdi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: "BEBEKLERİN ÖLÜMÜNE MÜSAADE ETMEZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Yenidoğan Çetesi olarak adlandırılan bebeklerin ölümüne neden olduğu iddia edilen çeteyle ilgili olarak en son açıklamasında şunları söyledi: "Özellikle ben bir baba olarak şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman gerek kamu hastanelerinde, gerek özel hastanelerde bebeklerin ölümüne müsaade etmez. Bu anlamdaki kararlılığımızı sürdürmeye devam ederiz. Başından beri bunu devam ettirdik ve bundan sonra da edeceğiz. Özellikle maddi menfaat uğruna unvanları ne olursa olsun. İster doktor olsun. Bunlar eğer bebeklere yönelik böyle bir ihmal suretiyle de olsa sadece maddi menfaat için bu tür çıkar sağlamaya yönelik bir durum söz konusuysa bunun hem idari soruşturmasını sonuna kadar yaparız. Hem de yargı o suçu işleyenlerle ilgili gerekli soruşturmayı ve yapar ve yargı önüne koyar."

"İDDİANAME DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA"

Bakan Tunç sözlerinin devamında iddianame için, "İddianame değerlendirme aşamasında, değerlendirdikten sonra iddianamedeki iddialar kişiler, yargılanan, yargılanması istenilen kişiler kamuoyu tarafından görülmüş olacak. Ama şu anda bekleyeceğiz. İddiaların neler olduğu suç kayıtlarının neler olduğu ve delillerin neler olduğunu elbette ki mahkeme iddianameyi kabul ettikten sonra görebileceğiz." dedi.