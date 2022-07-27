Haberler Yaşam Haberleri Yenikapı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Yenikapı İstasyonu'na Nasıl Gidilir, İDO'ya Yakın Mı?
Giriş Tarihi: 27.7.2022 14:38 Son Güncelleme: 27.7.2022 14:38

Yenikapı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Yenikapı İstasyonu'na Nasıl Gidilir, İDO'ya Yakın Mı?

Yenikapı Marmaray durağı nerede sorusu birçok kişinin ulaşım adına araştırdığı bir konu. Yenikapı Marmaray durağı farklı yönlerden ulaşılabilecek bir konumda bulunuyor. Bu nedenle Marmaray Yenikapı İstasyonu nerede sorusuna farklı yönlerden olacak şekilde yanıt aranması gerekiyor. Yol tarifi ile Marmaray Yenikapı İstasyonu’na nasıl gidilir, İDO’da yakın mı sorularını araştırdık ve yazımızın devamında sizler için paylaştık.

Yenikapı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Yenikapı İstasyonu’na Nasıl Gidilir, İDO’ya Yakın Mı?

Yenikapı Marmaray Durağı nerede sorusunun yanıtını verebilmek için durak hakkında konum bilgisine sahip olmak gerekiyor. Birçok kişi şehir içinde güvenli ve hızlı bir seyahat için Yenikapı Marmaray durağı avantajlarından yararlanıyor. Bu bakımdan Marmaray Yenikapı İstasyonu nerede sorusu merak edilen bir konu oluyor. Yol tarifi ile Marmaray Yenikapı İstasyonu'na nasıl gidilir, İDO'ya yakın mı sorularının tüm yanıtları haberimizde.

Yenikapı Marmaray İstasyonu Nerede?

Yenikapı, Fatih bölgesinde birçok kişinin ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor. Bu nedenle de Yenikapı Marmaray çok fazla kullanılan istasyonlardan biridir. Bu durum da kişilerin Yenikapı Marmaray İstasyonu'na nasıl ulaşabileceklerini merak etmelerine neden oluyor. Buraya toplu taşıma araçlarından otobüs, tren ve metro ile ulaşmak mümkün olabiliyor. Yenikapı Marmaray İstasyonu yakınından geçen toplu taşıma araçları şunlardır:

  • Otobüs: 3D, 31Y, 32A, 41Y, 70KY, 72T araçları kullanılabilir.
  • Metro: M1A; M1B, M2 kullanılabilir.
  • Tren: Marmaray (Halkalı- Gebze) kullanılabilir.

Yol Tarifi İle Marmaray Yenikapı İstasyonu'na Nasıl Gidilir, İDO'ya Yakın Mı?

Marmaray Yenikapı İstasyonu'na en yakın tren durağı 5 dakika mesafede yer alıyor. Dolmuş ve otobüs durakları arasında en yakın olan 7 dakika mesafesindedir. Bu mesafeler yürüme mesafesinde yer alıyor. Marmaray Yenikapı İstasyonu İDO'ya ise yakın bir mesafede yer almaktadır.

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Yenikapı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Yenikapı İstasyonu'na Nasıl Gidilir, İDO'ya Yakın Mı?
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