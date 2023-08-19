‘Yeniledik’ dediği otogar yıkılmak üzere

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sürekli tekrar ederek 'yeniledik' dediği 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yıkılmak üzere. Her gün binlerce vatandaşın uğrak noktası olan ve Büyük İstanbul Otogarı olarak da bilinen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın taşıyıcı kolon ve duvarlarındaki çatlak ve kırıklar görenleri şoke etti.Korozyona uğrayan demirler, dökülen sıvalar ve çevrede oluşan pislikler vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun ve ekibinin özellikle sosyal medya üzerinden reklamını yaptığı otogarın aslında yenilenmediği ve yıkılmak üzere olduğu ortaya çıktı. Otogarda yapılan incelemede bazı taşıyıcı kolonlarının yıpranmış durumda olduğu, demirlerinin korozyona uğradığı gözler önüne serildi. Otogar esnafı olarak işletmeyle ilgili birçok sorunlarının da bulunduğunu belirten şoför esnafı Mahmut Kara "Otopark sıkıntısı çekiyoruz. Sabah geliyoruz akşama kadar park edecek yer yok. Temizlik sorunu had safhada. Beklenen büyük bir deprem var. Bu otogarda bir sürü insan enkaz altında kalır" dedi. Şoförler ayrıca güvenlik sorunu olduğunu araçlarının başında nöbet tutmak zorunda kaldıklarını aktardı.