Yenimahalle Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Yenimahalle İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray'ın artı bir özelliği ise dolmuş, otobüs, metro, tramvay ve vapur durakları ile bağlantısının olması ve başka yerlere geçiş yapacak olan vatandaşların işlerini de kolaylaştırarak büyük avantaj sağlamasıdır. İstanbul'da bulunan Veli Efendi Hipodromu at yarışlarına meraklı vatandaşlarca büyük öneme sahiptir ve ulaşım konusundaki soruları da peşinden getirmiştir. Bunun dışında sahile yakın olması da bir diğer önemli unsur olmuştur. Yazımızda bizler de sizleri bilgilendirmek adına Yenimahalle Marmaray durağı nerede, yol tarifi ile Marmaray Yenimahalle İstasyonu'na nasıl gidilir, sahile yakın mıdır gibi soruların cevaplarını ayrıntılı olarak verdik. Yazımızın devamını okuyarak bu bilgilere ulaşabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yenimahalle Marmaray Durağı

Yenimahalle Marmaray Durağı, İstanbul Avrupa Yakası'nda Bakırköy ilçesinin Kartaltepe Mahallesi ile Yenimahalle Mahallesi arasında yer alan TCDD'ye ait hemzemin tren istasyonudur. Çevresinde önemli sayılabilecek bazı yerler Veli Efendi Hipodromu, TCDD fidanlığı ve sahil şeridindeki parklara yakınlığıyla bilinmektedir.

İstanbul – Sirkeci – Pythio demiryolu üzerinde yer alan istasyon, 1955'te hizmete girmiştir. 2013 yılına kadar Sirkeci – Halkalı Banliyösüne hizmet vermiş daha sonrasında Marmaray kapsamında kapatılmış ve yeniden inşa edilerek 2019 yılında tekrardan kullanıma başlanmıştır. Marmaray seferleri, her 15 dakikada bir yapılmaktadır.

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Marmaray Yenimahalle İstasyonu Nerede?

Avrupa Yakasında Bakırköy ilçesinde bulunan Yenimahalle Marmaray Durağı, sahile ve Veli Efendi Hipodromuna yakınlığıyla bilinen bir konumda bulunmaktadır. Bu bahsedilen noktalara ulaşmak için de yapılması gereken en basit şey bulunduğunuz bölgeden en yakın Marmaray istasyonuna giderek binmek olacaktır.