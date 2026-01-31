Yepyeni Adıyaman

200 bin kişilik personel ordusuyla, deprem bölgesini karış karış ayağa kaldıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adıyaman'da da tarih yazdı. İndere bölgesindeki 5 milyon metrekarelik dev alanda sıfırdan bir şehir kuran devlet, 16 bini aşkın konutu hak sahiplerine kazandırdı. Yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğüne eşdeğer olan bölgedeki yeni yuvalar, depremzedeleri yeniden hayata bağladı.Deprem sırasında kendisinin İstanbul'da olduğunu, Adıyaman'daki evlerinin yıkıldığını ve 3 çocuğunu kaybettiğini belirten hak sahibi Bekir Kılıç, "Evimiz için devletimize müracaat ettik. Bize İndere'deki konutlar çıktı. Müracaattan yaklaşık 1 sene sonra yuvamıza kavuştuk. Adıyaman'da adeta yeni bir Adıyaman yaptılar.Evimizden gayet memnunuz. Bu iyiliği bize devletimizden başka kimse yapamazdı. İndere'deki yeni yapılanmadan Adıyamanlılar çok mutlu. Memnun olmayanın aklından şüphe edilir. Devletimizin ne yaptığı zaten ortada. Nankör olmayan herkes görüyor. Pırlanta gibi evler. Parklarımız var, marketlerimiz var, her şey harika" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde sürecin bu kadar hızlı ilerlediğini belirten Kılıç, "Böyle bir devlete sahip olduğumuz için Allah'a şükrediyorum. Evimize yerleşmeden önce kira yardımları da yapıldı, her şey yapıldı. Biz burasının 1 senede bitme ihtimalini çok zor görüyorduk. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar güveniyorum. Cumhurbaşkanımız 'Yapacağım' derse yapar. İyi ki benim Cumhurbaşkanım. Allah bin kere razı olsun. Başka biri başta olsaydı bu kadar hızlı inşa edilmesi mümkün değildi" şeklinde konuştu.Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel de devletin Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırdığını dile getirerek "Devletimiz Adıyaman'da bir şeyler değil, çok şeyler yaptı. Allah devletimize zeval vermesin. Bu felaketi hangi süper güç yaşarsa yaşasın, bu kadar hızlı ayağa kalkması mümkün değildi. Devletimiz var olsun. Tüm imkânlar seferber edildi. Burada neredeyse yeni bir Adıyaman kuracak kadar binalar inşa edildi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.Adıyamanlılar olarak çok zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Sinan Temel, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize minnettarız. Cumhurbaşkanımız hep bizimleydi. Depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmadı. Bugünlere eriştiysek, şüphesiz ki onun kararlı duruşu ve iradesi sayesinde. Onun varlığı Adıyaman'ın en büyük şansı oldu" ifadelerini kullandı.