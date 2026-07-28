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Giriş Tarihi: 28.07.2026 12:45

Yer Adana! 10 yıl önce boşandığı eşine kabusu yaşattı: Kefen takımı gönderip…

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Ayşe Katırcı 10 yıl önce boşandığı eşinden sistematik olarak tehdit edildiğini anlattı. 52 yaşındaki talihsiz kadın, eski eşinin kendisini ölümle tehdit etmeyi sürdürdüğünü öne sürerken kefen detayı kan dondurdu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Yer Adana! 10 yıl önce boşandığı eşine kabusu yaşattı: Kefen takımı gönderip…
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Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı, 25 yıl evli kaldığı eski eşi A.T.'den şiddet gördüğünü öne sürerek yaklaşık 10 yıl önce boşandı. Katırcı, boşanmasına rağmen şiddetin farklı şekillerde devam ettiğini iddia etti.

"HAMİLEYKEN DE DÖVÜYORDU"

Üç çocuk annesi Katırcı, evliliği boyunca eşinin alkol aldıktan sonra kendisini defalarca darbettiğini belirterek, "Evliliğimizin dördüncü gününde beni dövdü. Hamileyken de dövdü. Alkol aldığı zaman bilinçsiz bir şekilde eline ne geçerse bana vuruyordu. Evliliğimiz boyunca gözüm mor geziyordum. O dönem şikayetçi olmuyordum, şimdi ise sürekli şikayetçi oluyorum" diye konuştu.

"8 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIM"

Eski eşi hakkında bugüne kadar 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen Katırcı, şu anda aktif bir uzaklaştırma kararının bulunmadığını, tehdit ve taciz durumlarında KADES uygulaması üzerinden de ihbarda bulunduğunu ifade etti.

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"'SANA MEZARLIK ALACAĞIM' DİYEREK TEHDİT EDİYOR"

Eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini öne süren Katırcı, "Neler yaşamıyorum ki, bu hayatta bana cehennemi yaşatıyor. Daha önce bana kefen takımı göndermişti. Şimdi de 'Sana mezarlık alacağım' diyerek tehdit ediyor. Gelip silah çekiyor, bıçak çekiyor. Sürekli tehditler alıyorum. Arkadaşlarımı arayıp 'Bu kötü yola gidiyor' diyerek bana iftira atıyor. Sürekli psikolojik baskı uyguluyor. 'Seni dışarı çıkamaz hale getireceğim' diyor. Belki yüzüme kezzap atacak, ne yapacağını bilemiyorum" dedi.

"EVDEN ÇIKAMIYORUM"

Yaşadığı korku nedeniyle sosyal hayatının tamamen değiştiğini dile getiren Katırcı, "Evden çıkamıyorum, psikolojim bozuldu" diye konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #YÜREĞİR

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Yer Adana! 10 yıl önce boşandığı eşine kabusu yaşattı: Kefen takımı gönderip…
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