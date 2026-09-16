Yer Adana! 30 yıl hapisle aranıyordu: 10 yıllık firar böyle son buldu!

30 YILLIK CEZASI YARGITAY TARAFINDAN ONANDI

Firari Hüseyin Bolat hakkında ağabeyinin de tutuklandığı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 30 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Yargı süreci de tamamlanırken; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Bolat'ın Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.