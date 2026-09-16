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Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:29

Yer Adana! 30 yıl hapisle aranıyordu: 10 yıllık firar böyle son buldu!

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda Hüseyin Bolat, tartıştığı Doğukan E. ile Eren G.'yi bıçaklayarak ağır yaralayan ve 30 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından da onanmıştı. Hüseyin Bolat 10 yıl sonra polisin operasyonu ile yakalandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Adana! 30 yıl hapisle aranıyordu: 10 yıllık firar böyle son buldu!
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Olay, 2016 yılında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Bolat ile ağabeyi Hasan Bolat (30), iddiaya göre sokakta tartıştığı Doğukan E. ile Eren G.'yi çıkan kavgada bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelilerden Hasan Bolat, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

30 YILLIK CEZASI YARGITAY TARAFINDAN ONANDI

Firari Hüseyin Bolat hakkında ağabeyinin de tutuklandığı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 30 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Yargı süreci de tamamlanırken; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Bolat'ın Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adrese operasyon düzenleyen polis, firari hükümlüyü yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bolat önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #SEYHAN

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Yer Adana! 30 yıl hapisle aranıyordu: 10 yıllık firar böyle son buldu!
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