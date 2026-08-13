Haberler Yaşam Haberleri Yer Adana! Evinden yüz binlerce uyuşturucu hap çıktı! Şüphelinin ifadesi pes dedirtti: ‘Bana ait değil kimsenin günahını alamam’
Giriş Tarihi: 13.08.2026 09:27

Yer Adana! Evinden yüz binlerce uyuşturucu hap çıktı! Şüphelinin ifadesi pes dedirtti: ‘Bana ait değil kimsenin günahını alamam’

Adana'da meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Bir eve düzenlenen operasyonda yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 37 yaşındaki şüpheli Fethullah B.’nin ifadesi şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Adana! Evinden yüz binlerce uyuşturucu hap çıktı! Şüphelinin ifadesi pes dedirtti: ‘Bana ait değil kimsenin günahını alamam’
  • ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda uyuşturucu hap bulunduğu bilgisi sonrası çalışma başlattı.

283 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada karton kutu içerisine gizlenmiş 283 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, Fethullah B. gözaltına alındı.

'BANA AİT DEĞİL KİMSENİN GÜNAHINI ALAMAM'

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fethullah B.'nin ifadesinde, "Haplar bana ait değil, uyuşturucu satmıyorum. Bir başkasına aittir, kimin olduğunu bilmiyorum, kimsenin günahını alamam" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fethullah B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #SEYHAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Adana! Evinden yüz binlerce uyuşturucu hap çıktı! Şüphelinin ifadesi pes dedirtti: ‘Bana ait değil kimsenin günahını alamam’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA