Yer Adana! Evinden yüz binlerce uyuşturucu hap çıktı! Şüphelinin ifadesi pes dedirtti: ‘Bana ait değil kimsenin günahını alamam’

'BANA AİT DEĞİL KİMSENİN GÜNAHINI ALAMAM'

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fethullah B.'nin ifadesinde, "Haplar bana ait değil, uyuşturucu satmıyorum. Bir başkasına aittir, kimin olduğunu bilmiyorum, kimsenin günahını alamam" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fethullah B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör